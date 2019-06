Rocca Calascio/ Giacobbo alla scoperta del castello più alto d’Italia (Freedom)

Rocca Calascio è una delle meraviglie raccontate nella nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione condotto con grandissimo successo da Roberto Giacobbo nella prima serata di Rete 4. Giunto alla seconda edizione, il programma si conferma un grande successo con ascolti che si aggirano su una media di 1 milione di telespettatori e uno share del 5%. Uno zoccolo duro di fedelissimi che amano farsi chiamare #giacobbers, che ogni settimana seguono le avventure di Giacobbo che li conduce in luoghi meravigliosi generalmente inaccessibili o per lo più sconosciuti al grande pubblico. E’ il caso di Rocca Calascio, il castello più alto d’Italia utilizzato tantissime volte come location di film.

Rocca Calascio in Abruzzo

Una visita che si preannuncia imperdibile quella di Rocca Calascio, il castello più alto d’Italia localizzato in Abruzzo. Le telecamere di Freedom tornano così a raccontare, ma soprattutto mostrare le meraviglie di questa splendida Regione. Per l’occasione il truck di Freedom è salita su uno sperone a 1.500 metri di altezza da dove è possibile godere di un eccezionale panorama. Qui, dove si trova il castello più alto del nostro Paese, Roberto Giacobbo incontrerà anche un uomo che ha deciso di trascorrere la sua vita insieme alle aquile e ai lupi. Si tratta del falconiere Giovanni Granati. Una puntata da non perdere, realizzata con la collaborazione della Regione Abruzzo, dell’assessore al Turismo e alla Cultura Mauro Febbo, il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il Consiglio regionale dell’Abruzzo e il sindaco del Comune di Calascio Ludovico Marinacci.

Una delle meraviglie dell’Abruzzo

Considerata una delle meraviglie della Regione Abruzzo, Rocca Calascio non è solo il castello più alto del nostro Paese, ma anche una delle più suggestive ed incantevoli fortificazioni presenti nella zona dell’Italia Centrale. Tra i borghi più alti dell’Appennino Centrale, Rocca Calascio si trova all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, piccolo paese della provincia dell’Aquila. La sua caratteristica è proprio la presenza di una rocca che domina tutta la zona circostante, un primato che ha portato Rocca Calascio ad essere inserita dalla National Geographic in una speciale classifica dedicata ai castelli. Rocca Calascio, infatti, è tra i quindici castelli più belli al mondo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA