Chi sono i figli di Claudio Amendola

Nella vita dell’amato attore romano che tra qualche mese tornerà sul set della popolare fiction I Cesaroni non è mancato lo spazio per l’amore, Claudio Amendola ha infatti avuto la fortuna di avere i figli Rocco, Alessia e Giulia. Dall’amore tra l’artista e l’ex moglie Marina Grande sono venuti al mondo le figlie Alessia, nata nel 1984 e poi Giulia cinque anni più tardi, poi però l’amore con la doppiatrice è andato via via spegnendosi e dunque Claudio Amendola si è reinventato dal punto di vista sentimentale sposando l’attrice e collega Francesca Neri, e i due hanno messo al mondo il figlio Rocco nel 1999, poi nel 2022 hanno annunciato a tutti la notizia della loro separazione.

Negli anni i figli di Claudio Amendola hanno deciso di inseguire i loro sogni e ambizioni, Alessia è diventata attrice di teatro, ma anche conduttrice e speaker radiofonica, mentre nel 2010 la ragazza ha messo al mondo il primogenito, rendendo l’artista e storico interprete di Giulio Cesaroni nonno per la prima volta a 47 anni.

Claudio Amendola e la confessione sui figli Rocco, Alessia e Giulia: cosa è accaduto in passato

L’attore romano e figlio del compianto doppiatore Ferruccio Amendola e di Rita Savagnone (Gabriella de I Cesaroni che nella fiction interpreta la madre di Lucia e suocera di Claudio), in passato non ha mai fatto mistero dei suoi problemi con le dipendenze, con un momento in particolare che gli è valso come stop, un segnale catturato da Amendola che ha deciso in quel momento di cambiare vita: “Mio figlio Rocco era piccolissimo e una volta non sono stato in grado di assisterlo, è stata la mia più grande fortuna. Una cosa del genere non deve succedere mai più, infatti non è più successo”.

Claudio Amendola ha anche rivelato nel corso di una vecchia intervista di aver fumato erba con i figli, nel dettagli con le ragazze Alessia e Giulia, per farle capire quanto fosse una stupidaggine.