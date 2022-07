Rocco Hunt/ “Rivoluzione? C’è il mio orgoglioso lato rap e il dark side”

Rocco Hunt: Rivoluzione è il nuovo album

Rocco Hunt tra i protagonisti del Tim Summer Festival 2022 con “Caramello”, il brano cantante con Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Un’altra estate all’insegna di un vero e proprio tormentone per il giovane rapper salernitano che dopo la pandemia è tornato anche con un nuovo album di inediti dal titolo “Rivoluzione” pubblicato per per Epic/Sony Music. “Con questo disco ho cercato di tornare al punto da cui sono partito. Questa è la mia rivoluzione personale, perché è arrivato il momento di far capire a tutti che oltre alle canzoni di successo ci sono anche quelli di denuncia” – ha raccontato il giovane cantante durante la conferenza stampa di presentazione dell’album. Un disco in cui ha deciso di raccontarsi senza paure: “in questo progetto ci sono tutte le mie anime. Vengo da un momento in cui giustamente i fan che mi seguono dalle battle di freestyle mi chiedono di tornare al rap. La mia rivoluzione è anche questa: arrivare ad essere mainstream, con canzoni pop che non rinnego, ma mettono sempre in luce il mio orgoglioso lato rap, il dark side di Rocco Hunt”.

Una cosa è certa: la rivoluzione di Rocco Hunt è stata quella di riuscire a realizzare il sogno della sua vita. Dopo aver lavorato in una pescheria e fatta tanta gavetta, oggi il rapper è tra le rivelazioni della musica italiana.

Rocco Hunt e l’amicizia con Emis Killa

“Vorrei che emergesse che se ce l’ho fatta io ognuno può trovare il proprio spazio nel mondo” – ha detto Rocco Hunt presentando il suo ultimo disco “Rivoluzione”. Un titolo importante che ha un valore importante per il cantante di Salerno che ha rivelato: “adesso sto aspettando una rivoluzione generale, anche vedendo come vanno le cose a livello sociale e politico in Italia. Secondo me la rivoluzione è tornata nelle cose semplici di tutti i giorni e deve ripartire dalla normalità delle cose che abbiamo perso”.

All’interno del disco trovano spazio tante collaborazione: da Fabri Fibra a Guè Pequeno fino a Emis Killa con cui ha un bellissimo rapporto. “Io e Emis ci siamo incontrati fuori dall’asilo dei nostri figli. La canzone è nata lì, aspettando i bambini” – ha detto Rocco Hunt parlando del collega.

