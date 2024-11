Rocco Papaleo, chi è e carriera: il casuale avvicinamento alla recitazione

Rocco Papaleo, che sarà ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1, ha spaziato in carriera tra recitazione e regia, coltivando una sconfinata passione per il mondo del cinema e della televisione. Nato e cresciuto a Lauria, in Basilicata, classe 1958, da bambino era un grande appassionato di musica ma è nel periodo universitario che si è avvicinato al mondo della recitazione, quando fu iscritto da un’amica ad un corso; da quel momento abbandonò gli studi e si dedicò inizialmente a cabaret e teatro, nel quale esordisce nel 1984 con la commedia Lauria Swing Story.

Il debutto in televisione arriva nel 1988 nel varietà Ewiva di Milly Carlucci, segue il grande successo nel triennio 1989-1991 nella serie tv Classe di ferro. In televisione ha anche partecipato al Festival di Sanremo come co-conduttore nel 2012 al fianco di Gianni Morandi, mentre nel 2019 è al timone del DopoFestival al fianco di Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto.

In carriera Rocco Papaleo è stato soprattutto attore cinematografico, con il grande debutto arrivato nel 1990 nel film di Mario Monicelli Il male oscuro. Seguono altri grandi successi come il cortometraggio Senza parole di Antonello De Leo, Ferie d’agosto di Paolo Virzì e Del perduto amore di Michele Placido. Con Leonardo Pieraccioni ha poi costruito un sodalizio artistico, recitando in numerosi suoi film come I laureati, Il paradiso all’improvviso, Io & Marylin e Finalmente la felicità. Nel 2010 vince il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior regista esordiente per Basilicata coast to coast del 2010, mentre nel 2011 recita al fianco di Checco Zalone in Che bella giornata e nel 2019 è nel cast di Pinocchio di Matteo Garrone.

Per quanto riguarda la vita privata di Rocco Papaleo, ha una fidanzata? La sua attuale situazione sentimentale non è al momento conosciuta, non sappiamo infatti se l’attore sia impegnato oppure single, essendo molto riservato e decisamente lontano dalle questioni di gossip. In passato, però, è stato sposato con la scenografa svizzero-italiana Sonia Peng, con la quale ha collaborato per diverse produzioni e dal cui amore è nato il figlio Nicola. Nonostante la separazione, come raccontato dall’attore a Vanity Fair nel 2014, con la donna conserva ancora un buonissimo rapporto: “Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”.