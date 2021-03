Rocco Schiavone 4/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 24 marzo: un morto in corsia

Rocco Schiavone 4, anticipazioni ultima puntata oggi, 24 marzo

Rocco Schiavone 4 torna in onda proprio questa sera con la seconda puntata (e ultima) di questa nuova stagione che ha riportato il protagonista, con il volto di Marco Giallini, di nuovo ad Aosta. La trasposizione televisiva delle opere di Antonio Manzini, continuano ad intrattenere il pubblico di Rai2 che avrà modo di seguire una nuova puntata dal titolo ‘Ah l’amore, l’amore’ in cui ci sarà un nuovo casa da risolvere ma senza dimenticare tutto quello che è successo e succederà nella vita privata del vicequestore. La sua ultima indagine inizia con Rocco ancora in ospedale in seguito ad un’operazione molto seria ma questo non lo tiene lontano dal lavoro visto che arriva dritto dritto in corsia quando un noto industriale della zona muore e toccherà a Schiavone seguire le tracce che porteranno alla verità e all’assassino.

Rocco Schiavone analizza il suo ultimo caso “in corsia”

A quanto pare l’imprenditore è morto in seguito ad un errore trasfusionale e tutto lascia pensare alla malasanità. Nonostante sia ancora convalescente, Rocco Schiavone continua a sentire ‘gli odori’ e non ci vuole molto a capire che l’uomo non è morto per caso e spinto dal suo rapporto con il primario Negri che lo ha operato salvandolo, decide di prendersi caro di questo fardello, la sua ultima indagine che lo porta, in pigiama, ad aggirarsi tra i corridoi dell’ospedale. Il nostro protagonista di Rocco Schiavone 4 entra in contatto così con una parte di umanità che vive abbandonata e silenziosa nella propria umanità, un tratto di vita in cui con difficoltà riuscirà a riconoscersi. E su questo sfondo quasi struggente e drammatico che la sua Marina lo spingerà ad andare avanti riscoprendo l’amore e voltando finalmente pagina proprio nel momento in cui proprio Ugo Casella si innamora e perde la testa per la sua vita, la giovane Eugenia.

Lieto fine per Rocco e i suoi?

A lui si unisce Antonio che è capace di mettere insieme la sua vita e la sua affollata vita amorosa mentre Fumagalli e la Gambino non nascondono la loro attrazione decidendo di cedere ai loro sentimenti. Rocco si avvia così alla conclusione di un altro anno in campo e alla fine lo ritroveremo proprio la notte di San Silvestro pronto a lasciarsi andare all’amore? Ma siamo sicuri che finirà davvero così per lui?

