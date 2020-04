Rocco Siffredi: “bomberei Sofia Viscardi”/ Lei sbotta: “donna oggetto? Assurdo”

Pubblicità

Sofia Viscardi, giovane youtuber molto seguita sui social, si scaglia contro Rocco SiffrediRocco Rissfredi e tutti gli uomini che, anche per gioco, continuano a considerare il corpo femminile come un oggetto. Come fa sapere il portale Bitchyf, nelle scorse ore, Rocco Siffredi, durante una diretta su Twitch con Homyatol e Luis Sal, ha accettato di partecipare al Bombi o Passi?. Una specie di challenge che sta spopolando su tutti i social. Durante la diretta, tra le ragazze mostrate a Rocco Siffredi il quale ha dovuto decidere se “bombarle” o “passare oltre” c’era anche Sofia Viscardi che, tuttavia, non ha gradito affatto il gioco e, su Instagram, dove conta 1,4 milioni di followers si è lasciata andare ad un amaro sfogo commentando la scelta di chi, ancora oggi, continua a considerare le donne dei meri oggetti. “Eccola qua, l’ho vista. La bombo eccome, ma sono tutte bone così le youtuber? Sofia Viscardi, dico sì”, avrebbe detto Rocco nella diretta come riporta Bitchyf.

SOFIA VISCARDI CONTRO ROCCO SIFFREDI: “IMPRESSIONATA DA COME LE DONNE SIANO CONSIDERATE DEGLI OGGETTI”.

Giovane e bella, Sofia Viscardi, coinvolta indirettamente in un gioco che non le è piaciuto, lancia un messaggio attraverso i propri canali social. “Mi mette a disagio attirare l’attenzione su di me, ma proverei ancora più disagio nel non dire ad alta voce che sono impressionata da come sia ancora ritenuto normale che i corpi delle donne vengano usati per l’intrattenimento maschile”, scrive Sofia sul proprio profilo Instagram. La Viscardi, poi, fa riferimento ai giochi social seguiti da tantissime persone. “Mi mette a disagio attirare l’attenzione su di me, ma proverei ancora più disagio nel non dire ad alta voce che sono impressionata da come sia ancora ritenuto normale che i corpi delle donne vengano usati per l’intrattenimento maschile”. Dopo averci pensato a lungo, però, Sofia ha deciso di prendere posizione sull’argomento esortando tutti a non considerare il corpo femminile come un oggetto neanche durante una goliardica diretta. “Mi dispiace essere intervenuta solo nel momento in cui sono stata protagonista di uno di questi “giochi”, ma almeno ho capito sulla mia pelle quanto sia più facile e istintivo fare finta di niente”, conclude la Viscardi.





