Rocco Siffredi su Chico Forti/ “Da innocente è in carcere”: appello a Rocco Casalino

Rocco Siffredi nel giorno del Santo Natale lancia un appello per Chico Forti, l’italiano condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike. Nelle ultime settimane ad occuparsi della vicenda sono state le Iene con l’ inchiesta di Gaston Zama che, durante l’ultima puntata, è riuscito ad intervistare l’imprenditore italiano che da 20 anni è rinchiuso in carcere a Miami per un’omicidio di cui forse non è colpevole. Per questo motivo Siffredi ha pubblicato un lungo messaggio sui social parlando proprio dell’imprenditore: “Ciao ragazzi sono Rocco Tano perchè sono abruzzese poi sono diventato Siffredi, voglio farvi tanti auguri siete delle persone piene di valori. Un grande augurio a tutti noi ed io devo dirvi che passo il Natale, come faccio negli ultimi 25 anni da quando ho conosciuto mia moglie, insieme alla famiglia come fate voi. Qurest’anno mi faccio un grandissimo augurio, siccome sappiamo tutti che abbiamo, non lo sappiamo tutti, ma ve lo dico io, il governatore della Florida De Santis è abruzzese d’origine ed io gli chiedo da abruzzese, padre, essere umano e persona vera di fare un appello a lui e lo chiedo anche a tutti voi per il grande Enrico Forti in arte Chico, il ragazzo che sono 20 anni, adesso ha fatto 60 anni”.

Rocco Siffredi su Chico Forti: “lui da innocente è lì”

Non solo, Rocco Siffredi ha condiviso anche un ricordo su Chico Forti: “me lo ricordo 20 anni fa quando è stato arrestato, si vede da qua a 1 km anzi a dove si trova lui che è una persona brava, che ama la famiglia e si è messo dentro un casino più grande di lui, come succede spesso come quando devono incolpare qualcuno nei film, ma a lui è successo per davvero”. Poi i suoi auguri di Buon Natale: “niente, mi auguro che Babbo Natale mi porti solo un regalo a me e tutti quanti, ma se lo pensiamo tutti insieme potrebbe arrivare fino a lui: che qualcuno si metta la mano sulla coscienza, che 20 anni, diciamo se pure avesse fatto qualcosa 20 anni già li ha passati dentro. Voi sapete che da noi gli assassini li tirano fuori, lui da innocente è lì”. Parole forti, ma sentite quelle pronunciate dall’attore porno circa la vicenda Chico Forti. “Io ero negli Stati Uniti, facevo l’attore hard, sento questa notizia pazzesca di questo ragazzo arrestato – ricordo in un video Siffredi – Si diceva che Chico Forti avesse assassinato qualcuno su una spiaggia, ma io dico: non è possibile, ma è quel bravo ragazzo…”.

Rocco Siffredi: “appello a Rocco Casalino, Ron De Santis e Beppe Grillo”

Ma l’appello di Rocco Siffredi non è finito qui, visto che nel lungo video messaggio il regista ed attore hard ha lanciato un messaggio anche a tre persone importanti. “Mi appello a tre persone: il primo in assoluto è Rocco Casalino – ha detto Siffredi – È una persona influente, consigliere di Giuseppe Conte. Rocco mi hai chiamato dopo due anni che sei uscito dal Grande Fratello, mi ha chiesto un consiglio e io te l’ho dato. Oggi io ti chiedo col cuore, tu insieme a Beppe Grillo, voi potete fare qualcosa per Chico che ha assolutamente bisogno di tornare a casa. Mi raccomando, è l’ultima chance di riportare Chico a casa. Scrivete al governatore della Florida che ha origini abruzzesi, Ron De Santis, viene dalla mia regione, gente che crede ancora ai valori. Rocco mi fido di te”.



