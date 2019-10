Rocco Siffredi/ “Papà inesistente, spero di non fare la sua fine” (Non è la d’Urso)

Rocco Siffredi torna a Live – Non è la d’Urso, per la prima volta insieme al figlio Lorenzo Tano, pronti entrambi ad affrontare le fatidiche “sfere” che non vedono di buon occhio l’attività di famiglia nel porno. Proprio il papà Rocco, in un’intervista concessa a Spy qualche tempo fa, confermava la tendenza del figlio Lorenzo a seguirlo spesso e volentieri sul set: “Mi dà un sacco di consigli, è molto bravo con le telecamere, le fotocamere e tutta la tecnologia. Lui è un ragazzo serio, fidanzato e potrebbe sposarsi anche domani”. Un rapporto speciale, quello che lega padre e figlio, e che ha portato Siffredi, negli anni, a ragionare molto sul tipo di legame che aveva con i suoi genitori, ed evitare che ciò potesse ripercuotersi anche nella sua famiglia. “Sono in perenne conflitto con me stesso”, raccontava infatti in una vecchia intervista a Vanity Fair di qualche tempo fa. Il motivo? Da una parte i sensi di colpa verso la moglie ed i figli e dall’altra la paura di “fare la fine di mio padre: mamma entrava in coma e lui flirtava con la signora del letto vicino”.

Rocco Siffredi a Live – Non è la D’Urso

Il legame tra Rocco Siffredi e il figlio Lorenzo Tano è invece di estrema stima, come confermato in una intervista a “La Zanzara” dal divo del porn*. La sua vita, invece, non è stata tutta rose e fiori. Penultimo di cinque fratelli e una sorella, Rocco ha vissuto la morte del fratello quando aveva 12 anni, a causa delle crisi epilettiche di cui soffriva. “Avevo sei anni, insieme al più piccolo, di tre, eravamo gli unici ancora a casa, gli altri già lavoravano. Mia madre era sempre stata il vero pilastro della famiglia, verso di lei ho sempre provato un amore sfrenato. Ho subito la sua follia perché, da quel giorno, non si è più ripresa”, raccontava a Vanity Fair. Il padre, invece, lo definiva “un uomo buono, gentile, ma inesistente. Non aveva nessuna ambizione a parte la f*ga”. La madre ha sempre sofferto molto per lui, essendo particolarmente gelosa. “È morta di cirrosi per un’epatite mai diagnosticata. Stava per entrare in coma, e lui flirtava con la signora del letto vicino”, ha rivelato Siffredi.

Rocco Siffredi e il rapporto con il padre

A differenza di quanto avviene oggi nella sua famiglia, durante la giovinezza in casa con i genitori Rocco Siffredi ha ammesso di non aver mai parlato di sess* eppure, “a un certo punto, cominciò a raccontarmi le sue avventure con una disinvoltura che metteva me in soggezione”, ha spiegato, parlando del padre. “Mi considerava un esperto. Mi spiegava delle anziane con cui ci aveva provato ai giardinetti, di quella che si era portato in stanza. Tutto, nei dettagli”, ha aggiunto. Dopo la sua morte, avvenuta otto anni fa, ad oggi Rocco spera ancora di non fare la sua stessa fine. “Mia mamma se n’era andata da un giorno e lui era già alla ricerca di una donna. Andava a trovare le vedove dei suoi amici che ancora stavano piangendo il defunto. Percepivano la sua disperazione e lo respingevano. È vissuto da solo gli ultimi vent’anni. È morto solo”, aveva rivelato senza nascondere una punta di dolore e quel timore sempre presente.



