Rocco Tanica e Lazza il dissing è social/ Scoppia la polemica dopo il Love Me

Rocco Tanica ironizza si “pezzi da 90” del Love Me “c’è Lazza. Probabile a questo punto l’arrivo di Porgo, Mentre, Firma, Culto e Fefé”

Rocco Tanica e Lazza hanno avuto uno scontro acceso sui social dopo il concerto Love Mi, tenutosi a Milano in Piazza Duomo. Il tastierista di Elio e le Storie Tese ha rivolto delle parole sarcastiche e velenose al concerto organizzato da Fedez e J-Ax. L’evento in cui sono stati protagonisti diversi artisti ha sancito la pace tra i due rapper che, dopo una collaborazione imprenditoriale, avevano litigato.

LoveMi ha avuto un successo e un seguito notevole, con la piazza ghermita di persone; in quell’occasione si è esibito anche il cantante Lazza. Proprio dopo la fine dell’evento gratuito, Rocco Tanica ha lanciato il primo commento su Twitter: “Love Mi volge al termine e stanno sparando i pezzi da 90: c’è Lazza. Probabile a questo punto l’arrivo di Porgo, Mentre, Firma, Culto e Fefé”. Il sarcasmo del tweet è abbastanza evidente e non ci è voluto molto prima che il rapper Lazza lo notasse. Chiaramente, questo ha dato il via ad una “singolar tenzone” tra i due artisti sui social che è diventato virale.

La replica di Lazza a Rocco Tanica non si fa aspettare: “ringrazia Elio se hai 10 persone che possono farsi una risata con te qua sotto”

Rocco Tanica e Lazza sono stati i protagonisti di uno scontro social molto acceso. Dopo il primo commento sul concerto Love MI, il tastierista lancia un’altra frecciata al concerto: “Voglio fare il fonico a Love MI, credo di essere abbastanza bravo a schiacciare play di un mp3 player. Tenerissimo il pubblico di quindicenni convinti di trovarsi a un concerto”.

La reazione di Lazza non si fa attendere che risponde al tweet dell’artista: “Grandissimo, ringrazia Elio se hai 10 persone che possono farsi una risata con te qua sotto. E comunque sei più forte con la tastiera del telefono, con quella per suonare ti do due giri”. A questo punto i due cominciano a lanciarsi frecciatina con un serrato botta e risposta social, senza peli sulla lingua. Lazza posta una sinfonia di Chopin eseguita grazie alla tastiera del cellulare e Rocco Tanica risponde: “Cosa c’entra, lì è bravo Chopin, mica lei. Allora va bene, la sfido a una battle di boogie boogie con Baby Gang arbitro”. Il rapper replica: “A danza del Boogie Boomer li batti tutti”. La situazione però non si è placata, perchè il tastierista ha commentato un vecchio post di Lazza in cui affermava che Sirio è l’album più venduto in Italia. Insomma, tutto si è concluso con Rocco Tanica che ha taggato J-Ax, Fedez, Gué Pequeno e Michael Jackson, dichiarando: “Amici del rap supportatemi, il cantante sig. Jacopo mi fa il dissing, aiuto”.

Allora va bene, la sfido a una battle di boogie boogie https://t.co/FTlfntdlch con Baby Gang arbritro — Rocco Tanica (@rocco_tanica) June 29, 2022













