Rocio Morales/ “Raoul Bova? Nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso”

Rocio Munoz Morales:”Raoul Bova? E’ l’uomo della mia vita”

Rocio Morales è la compagna di Raoul Bova. Una storia d’amore importante quella nata tra l’attore sex symbol e la showgirl spagnola conosciuta sul set della commedia “Immaturi”. Proprio la bellissima Rocio dalle pagine del magazine F ha raccontato come è nata la storia con uno degli attori più amati del cinema italiano. “E’ l’uomo della mia vita: l’ho capito col tempo e lo capisco tutti i giorni ancora adesso. Piano piano, abbiamo scoperto tante cose in comune: l’educazione simile, le famiglie simili… La sua anima somiglia alla mia. Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo” – ha detto l’attrice oramai naturalizzata italiana.

Non solo, la Morales parlando del suo compagno ha anche aggiunto: “ho stima di lui e lui di me. Il nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso… Lui arrivava da una separazione diventata molto mediatica e aveva già due figli: è stato un percorso in cui bisognava tenere duro. Io ho tenuto duro, lui pure, perché c’era amore. Ma è stato più difficile veder soffrire Raoul quando è mancato suo padre, quando è mancata sua madre. Quelli sono i dolori veri”.

Rocio Munoz Morales e le figlie: “cercherò di portarle con me”

Un amore importante quello tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova che sono ufficialmente una coppia da circa otto anni. Per l’attrice è importantissimo in amore non dare mai nulla per scontato, anzi “bisogna provare sempre a credere in una prospettiva. I grandi rapporti evolvono, ma l’importante è che i cuori siano in movimento. I sentimenti vanno nutriti, ma è come per l’amore verso i figli: fai qualunque cosa e non ti pesa”. Dal loro amore sono nate due splendide figlie: Luna e Alma da cui cerca di separarsi il meno possibile nonostante i tanti impegni di lavoro. ”

“Le bambine, come sempre, cercherò di portarle con me. Sono una mamma pratica, spartana: per me è importante anzitutto condividere la mia vita con loro, è bello che i propri figli scoprano i genitori per quello che sono, anche come esseri umani e persone che lavorano” – ha confessato l’attrice che quando è in viaggio per lavoro preferisce sempre portarle con se, anche se è consapevole che non è una vita facile. Infine l’attrice ha rivelato che con il suo Raoul Bova è tornata lì dove tutto è cominciato tra loro: “siamo tornati a Paros dieci anni dopo, dove io e Raoul ci vedemmo per la prima volta. Il tempo sembravo volato, eravamo lì con le bambine. Tutti e quattro insieme, mano nella mano, abbiamo visto tramonti, in silenzio, che ci ricorderemo per tutta la vita”.



