Rocio Muñoz Morales, auguri di compleanno ad Alberto Matano/ Lui commosso in diretta

Alberto Matano compie oggi 50 anni: il conduttore de “La vita in diretta” ha ricevuto questo pomeriggio gli auguri di buon compleanno da Rocio Muñoz Morales, madrina del Festival di Venezia in collegamento insieme all’inviata del programma. Una sorpresa che il festeggiato non si aspettava, tanto che – dopo essere stato travolto dall’affetto dei presenti e del pubblico – si è commosso.

Alberto Matano, sfogo su separazione Ilary Blasi-Totti/ "Non mi è piaciuto che lei…"

L’assist dell’attrice è arrivato mentre era stata interpellata per raccontare le emozioni vissute in questa nuova veste. “È stata una esperienza bellissima al Festival di Venezia, mi sono inebriata di cinema. Adesso, però, torno per festeggiarti e per abbracciarti, dato che oggi è il tuo compleanno”, ha detto. In studio è così partita “Tanti auguri” di Raffaella Carrà. “Grazie mille, sono molto emozionato”, ha ammesso il conduttore senza riuscire a nascondere un po’ di commozione davanti alle telecamere. Poi però ha prontamente scherzato sulla sua età, senza rivelarla.

Rocio Munoz Morales: “Italia è il mio Paese”/ “Qui sono madre e sono diventata donna”

Rocio Muñoz Morales, auguri di compleanno ad Alberto Matano: il momento durante La Vita in Diretta

Alberto Matano non è riuscito a trattenere l’emozione dopo avere ricevuto gli auguri di compleanno da Rocio Muñoz Morales nel corso della puntata di La Vita in Diretta di venerdì 9 settembre. Il conduttore si è anche commosso. Il traguardo è importante. Oggi, infatti, compie 50 anni. L’età però non è stata rivelata in diretta. Anzi, i presenti hanno scherzato sul tema. “Compio 18 anni, finalmente posso prendere la patente e votare. La maggiore età permette di fare tante cose”, ha ironizzato.

Alberto Matano e il 'viaggio di nozze' col marito Riccardo Mannino/ "Estate bellissima": il retroscena

Dopo questo breve intermezzo il conduttore è tornato all’argomento principale da cui era partita la discussione, ovvero il Festival di Venezia. L’attrice infatti è in questi giorni lì impegnata nel ruolo di madrina. La sua avventura non è ancora finita, anche se ha promesso all’amico Alberto Matano che tornerà presto a Roma per unirsi alla sua festa di compleanno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA