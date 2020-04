ROCIO MUNOZ MORALES/ “Ero insicura, poi ho imparato ad accettarmi” (Domenica In)

Rocio Munoz Morales sta trascorrendo questo momento particolare soffrendo doppiamente. Sia l’Italia che la Spagna, le sue due patrie, sono infatti martoriate dall’epidemia di Coronavirus. È di questo, oltre che del suo rapporto con Raoul Bova, che parlerà nel corso della nuova puntata di Domenica In, dove sarà ospite in collegamento dalla sua casa di Roma. Stando ad alcuni tabloid, si tratterebbe di un periodo di crisi anche dal punto di vista sentimentale. Oggi, infatti, ha da poco reso pubblica l’indiscrezione secondo cui – tra lei e Raoul – le cose procedano non benissimo. Insieme hanno avuto due figlie, Alma e Luna, rispettivamente di 4 e 1 anno. Ed è soprattutto su di loro, che Rocio si concentra nelle sue interviste: “A Luna e ad Alma cerco di far arrivare messaggi di sicurezza, insegno loro a essere felici per quello che sono a credere in loro stesse”, ha dichiarato non molto tempo fa a Gente.

Rocio Munoz Moralez: “Ero insicura, poi ho imparato ad accettarmi”

Ma Rocio Munoz Morales non esita nemmeno a parlare di sé, improvvisandosi una sorta di “guida motivazionale” nei confronti di chi la segue. Il tema principale dei suoi interventi è la bellezza e il conflitto con lo specchio, che anche lei – strano a dirsi – ha subìto in passato: “Oggi quando mi guardo allo specchio mi accetto, mi riconosco ed è il mio più grande traguardo. Sono come sono, con tutti i miei pregi e difetti, ma proprio per questo sono io, Rocio e non ce n’è un’altra al mondo. È un punto di arrivo al quale sono giunta con la maternità. Prima ero più insicura, volevo sempre cercare di piacere a tutti, di essere perfetta. Ma con la maturità ho capito che la perfezione non esiste, ed è bello sia così”. Il suo segreto, in fondo, è sperimentare: “Ogni giorno, ogni periodo della vita lo affrontiamo in maniera diversa. Cambiare attraverso i capelli mi stimola tantissimo, anche se cerco di non perdere di vista né di abbandonare mai la mia personalità e i miei gusti”. A proposito di capelli, ha qualche consiglio da dare? Certamente sì: “Li curo tutto l’anno con trattamenti e prodotti di altissima qualità. Se non lavoro, cerco di evitare phone, piastre e ferri, li lascio al naturale”. Lo fa ovviamente durante queste settimane di riposo forzato, che la vedono materialmente reclusa a Roma ma con la mente e il cuore rivolti alla sua Madrid.

Il sostegno alla Spagna di Rocio Munoz Morales

Il pensiero che Rocio Munoz Morales dedica alla Spagna è molto accorato: “Cara Madrid, cara casa. Nonostante la distanza sono al tuo fianco. Ti mando tutta la mia energia positiva, la mia forza e il mio amore, città mia meravigliosa”, scrive su Instagram, dov’è letta da ben 450 mila seguaci. Anche da quelle parti, non mancano i complimenti per la sua avvenenza. Ma lei si schernisce: “Essere belle per me non significa solo esserlo all’esterno, ma anche e soprattutto nell’anima”, spiega. “Quella è la bellezza che dura per sempre, che rende una persona davvero attraente. Credo che la bellezza stia nei dettagli, nei modi, nelle particolarità. Sicuramente per me si tratta di un concetto molto legato all’eleganza”.



