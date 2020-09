Rocket League gratis da oggi/ L’Arcade racing game di Psyonix diventa free to play

Rocket League è da oggi gratis. Il celebre videogioco di Psyonix Studios è infatti divenuto da oggi, mercoledì 23 settembre 2020, free to play. La decisione dell’azienda era nell’aria da un po’, e la versione gratuita era stata inizialmente prevista per lo scorso mese di agosto. L’appuntamento è quindi slittato di un mese ma alla fine l’azienda statunitense ha mantenuto le promesse. E così che per la prima volta in 5 anni, tutti potranno scaricarsi gratuitamente uno dei giochi senza dubbio più famosi e giocati degli ultimi tempi. Per quei pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando, si tratta di un videogame in cui il giocatore dovrà fare gol attraverso la guida di una propria macchinina (ve ne sono di ogni tipi, dai bus alle dune buggy), con salti, turbo, piroette e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente detto così sembra un gioco da ragazzi, ma in realtà è tutt’altro che semplice giocare ad alti livelli a Rocket League, così come qualsiasi altro gioco competitivo. La versione gratuita sarà disponibile da oggi non soltanto per il personal computer, attraverso lo store di Epic Games, ma anche per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Non è invece chiaro cosa succederà per le console di nuova generazione, leggasi la PlayStation 5 e l’Xbox Series X, in quanto su questo fronte per ora tutto tace.

ROCKET LEAGUE, LE NOVITÀ DELLA STAGIONE 1

L’arrivo della versione gratuita e della conseguente Stagione 1, è stato accompagnato da un video da parte degli autori di Psyonix, con l’aggiunta di una scheda che illustra i vari bonus del Rocket Pass. In totale ci saranno 70 livelli con una serie numerosa di oggetti da sbloccare che si ispireranno alla storia del gioco, fanno sapere i colleghi di Everyeye.it, a cominciare dalla battle car Harbinger. Per sbloccare questa nuova auto, però, bisognerà acquistare il Rocket Pass Premium, con cui si potranno ricevere anche tre nuove sfide settimanali in aggiunta, che permetteranno di ottenere ancora più punti esperienza ed elementi per personalizzare auto e giocatore. La Stagione 1 comincia oggi e durerà fino al prossimo 9 dicembre, e regalerà anche i nuovi Tornei Competitivi per squadre composte da 3 giocatori, mentre le sfide legate alla progressione dell’esperienza verranno riformulate.



