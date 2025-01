Ha fatto spaventare tutti Rodrigo Bentancur, a cominciare dai suoi famigliari e dai compagni di squadra. Il giocatore ex Juventus, trasferitosi al Tottenham durante il calciomercato di riparazione di 3 anni fa, ha accusato un malore ed è svenuto mentre affrontava il Liverpool nella gara disputatasi ieri sera e valevole per la Coppa di Lega, precisamente la semifinale d’andata.

“Elon Musk vuole acquistare il Liverpool”/ Il papà del CEO Tesla sgancia la bomba: “Prezzo aumenterà”

Appena crollato a terra si è subito pensato al peggio, ad un attacco cardiaco, ad un malore fatale, ma fortunatamente si è trattato semplicemente di un falso allarme, e di fatto Bentancur è svenuto per essere poi portato fuori in barella cosciente e con la maschera di ossigeno. Lo stesso nazionale uruguagio, dopo attimi di terrore, ha alzato il pollice verso il pubblico, chiaro indizio di come le sue condizioni fisiche, nonostante tutto, fossero buone.

Video Liverpool Manchester United (2-2)/ Gol e highlights: Diallo riprende i Reds! (Premier, 5 gennaio 2024)

RODRIGO BENTANCUR, COSA E’ SUCCESSO?

Ma cosa è successo? Come ricorda anche Fanpage, il tutto è avvenuto all’undicesimo minuto del primo tempo, quindi nelle battute iniziali del match, quando appunto il sudamericano, durante un calcio d’angolo, si è sentito male: ha provato invano a colpire la palla di testa, prima di accasciarsi a terra. Nel giro di pochi istanti i medici del Tottenham sono corsi in campo per soccorrere l’ex Juventus, e si sono vissuti venti minuti di vero panico.

Fortunatamente, come detto sopra, il centrocampista si è ripreso, lasciando il campo in discrete condizioni. Anche gli Spurs hanno diffuso un comunicato ufficiale parlando di un giocatore cosciente, che parla e che è stato ovviamente portato in ospedale per tutti i controlli del caso. Poco dopo è giunta anche la foto proprio dal nosocomio con Bentancur assieme alla compagna con un bel sorriso e la frase “Tutto bene ragazzi”, con tanto di congratulazione ai suoi per la vittoria contro i Reds.

DIRETTA/ Liverpool Manchester United (risultato finale 2-2): pari di Diallo! (Premier League 5 gennaio 2024)

RODRIGO BENTANCUR, LO SCATTO CHE TRANQUILLIZZA TUTTI

Uno scatto che ha tranquillizzato tutti, spazzando via la paura e l’apprensione delle ore precedenti, anche perchè nella mente dei tifosi di calcio è ancora il vivido il ricordo di quanto accaduto a Bove, centrocampista della Fiorentina, che durante la partita contro l’Inter accusò un gravissimo malore per via di un problema al cuore. Bentancur sembrerebbe stare molto meglio, ma cosa ha avuto?

Non è ancora chiaro, ma è certo che si è trattato di uno svenimento, non di un problema al cuore, che potrebbe essersi verificato per qualsiasi ragione, anche un calo di pressione. Il centrocampista della nazionale celeste resterà in osservazione per le prossime ore per precauzione, dopo di che potrà tornare nella sua abitazione e se riceverà il “fit” dei medici si potrà aggregare subito ai suoi compagni per gli allenamenti in vista del prossimo impegno, la partita in programma domenica prossima contro il Tamworth, valevole per il terzo turno di FA Cup. Tottenham-Liverpool, per la cronaca, è finita uno a zero con gol vittoria di Bergvall all’86esimo.