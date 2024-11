Stangata per il calciatore del Tottenham, ex Juventus, Rodrigo Bentancur. Il mediano della nazionale uruguagia ha ricevuto una squalifica di ben sette giornate in Premier League a causa di una battuta ritenuta razzista nei confronti di un suo compagno di squadra, leggasi Son-Heung-min. Ma cosa è successo? Tutto risale allo scorso mese di giugno quando l’ex juventino era finito al centro di un video, pubblicato poi sui social, in cui definiva le persone originarie della Sud Corea (come appunto l’esterno d’attacco degli Spurs), “tutte uguali”, alludendo ai tratti somatici simili delle stesse.

Le parole erano state proferite da Bentancur in spagnolo, durante un’intervista per il programma televisivo “Por la camiseta”, in onda in Uruguay, appunto il Paese di origine del centrocampista. Nel dettaglio il conduttore aveva chiesto al calciatore se gli potesse procurare una maglietta di un calciatore del Tottenham, magari quella di Sonny (appunto l’esterno Son), e Bentancur aveva replicato, in maniera molto leggera ma senza dubbio senza cattiveria: “Sono tutti uguali quindi potrebbe essere anche quella di suo cugino”.

RODRIGO BENTANCUR SQUALIFICATO: IL VIDEO DIVENUTO VIRALE

Il video, come spesso e volentieri accade in questi casi, era divenuto in breve tempo virale, facendo il giro del web e del mondo, e arrivando anche ai vertici della FA, la football association, la federcalcio della premier league.

Una volta che la vicenda era divenuta di dominio pubblico Bentancur aveva subito porto le sue scuse al compagno di squadra nonché a tutti gli abitanti della Sud Corea, con le parole dello stesso Son che avevano confermato: “ha commesso un errore, se ne è reso conto, e si è scusato”, aggiungendo che non era sua intenzione dire qualcosa di offensivo, e precisando che “siamo fratelli”, facendo quindi chiaramente capire come il caso fosse chiuso. Tutt’altra situazione invece per la Federcalcio della Gran Bretagna, che ha accusato Bentancur di “violenza aggravata” delle regole, di conseguenza è arrivato il pugno duro con ben sette giornate di squalifica.

RODRIGO BENTANCUR SQUALIFICATO: DAL BOCA JUNIORS A LONDRA

Una vera e propria botta per l’ex calciatore della Juventus, trasferitosi a Londra a gennaio del 2022, in cambio di un assegno di 19 milioni di euro. Bentancur ha sempre giocato in Argentina, crescendo fra le fila del prestigioso club del Boca Juniors, per poi appunto sbarcare in Italia, in Serie A, acquistato dalla Juventus durante il calciomercato estivo del 2017.

A Torino ci è restato cinque anni, alternando ottime prove ad altre pèiù deludenti, prima appunto del trasferimento in Inghilterra. In questa stagione Bentancur ha disputato 15 partite di cui 10 in Premier Leseague, tre in Europa League e due in EFL Cup, segnando anche una marcatura, quella di domenica scorsa in occasione della sfida contro l’Ipswich, persa in casa dal Tottenham: ora dovrà stare fermo ai box per un paio di mesi, dicendo quindi arrivederci alla Premier League a gennaio 2025.