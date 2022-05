Roger Ailes, chi è ? Dal successo allo scandalo/ Il caso che fine della sua carriera

Roger Ailes, carriera e vita privata

Roger Ailes era l’ex amministratore delegato della Fox e uno degli uomini più potenti del mondo. La sua adolescenza è stata dolorosa, era costretto ad assistere alla violenza del padre nei confronti della madre. Ha sempre sofferto di emofilia, una malattia che nel corso della sua vita lo ha costretto a continui ricoveri. Nel 1962 si laurea in Ohio e si specializza nel settore delle telecomunicazioni. Per molti è stato un consigliere prezioso, per altri un uomo perverso e sinistro. Era un fedele repubblicano e spesso organizzò comizi ed eventi per Donald Trump.

Fabrizia Santarelli/ Scontro con Mercedesz Henger: "Tu rispondi male"

Riguardo alla sua vita privata, ha avuto due matrimoni con Majorie White e Norma Ferrer, che si sono conclusi col divorzio. Nel 1998 invece si è sposato con Elizabeth Tilson e insieme a lei ha avuto un figlio Zachary Ailes. La sua ultima moglie e suo figlio lo hanno sempre reputato e descritto come un uomo buono, anche nei momenti più complicati della sua vita, ovvero gli scandali. Entrambi gli sono sempre stati vicini fino al giorno della sua morte, avvenuta nel 2017.

Aurora Colombo dopo la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne/ "Gli auguro tanta…"

Roger Ailes, lo scandalo e il declino professionale

Nel 2016 due dei volti più noti della televisione americana, che hanno avuto successo anche grazie alla Fox: Megyn Kelly e Gretchen Carlson hanno denunciato Roger Ailes di molestie sessuali. Secondo il New York Magazine Kelly avrebbe detto agli investigatori di aver subito molestie da Ailes dieci anni prima. Gretchen Carlson ha avviato un’azione legale e ha descritto Ailes come un molestatore seriale, le si rivolgeva chiamandola «sexy» e si lasciava spesso andare a commenti poco consoni sul suo aspetto fisico, invitandola a indossare abiti che mettessero in risalto il suo corpo. Nell’autunno del 2016, Ailes avrebbe detto alla Carlson: “Ritengo che noi avremmo dovuto avere una relazione sessuale molto tempo fa, a questo punto tu saresti più buona e io sarei più buono”.

Francesca de Andrè/ La foto choc dopo il pestaggio: "deve pagarla cara"

Al rifiuto di Gretchen, Roger Ailes si sarebbe vendicato tagliando lo stipendio della conduttrice, riducendo le sue apparizioni televisive e infine non rinnovandole il contratto alla scadenza. Se la denuncia della Carlson fu il punto di partenza dello scandalo, quella di Megyn Kelly segnò la fine dello scandalo e della carriera di Ailes, che nello stesso anno firmò le dimissioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA