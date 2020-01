Roger Garth, insulti dopo attacchi a Valespo/ Edoardo Ercole: “Hanno fan frustrate!”

Roger Garth attacca Edoardo Esposito dei Valespo e sui social scoppia la bufera. Ai fan della webstar, che con Valerio Mazzei forma il duo Valespo, non sono piaciute le dichiarazioni dell’opinionista, che a Pomeriggio 5 ha criticato il loro successo: «Questi ragazzini diventano famosi troppo velocemente da un giorno all’altro». E poi ha aggiunto: «Veniamo superati da un ragazzino che non ha né arte né parte». Ma a scatenare la sommossa social contro Roger Garth è stata un’indiscrezione riportata dal modello: «Un mio amico mi ha detto che tu e il tuo amico siete in maretta». Edoardo Esposito non smentisce né commenta, ma replica: «Mi dà fastidio che le persone non si informano su di me e mi attaccano». Ma Roger Garth lo ha incalzato: «Un sacco di giovani superano gente che ha studiato tanto solo grazie al web». Lo scontro non è rimasto all’interno dello studio di Barbara D’Urso, ma è finito sui social. Rogert Garth nelle Instagram Stories ha infatti riportato insulti, offese e minacce che ha ricevuto in queste ore dai fan dei Valespo.

ROGER GARTH, EDOARDO ERCOLE LO DIFENDE DOPO INSULTI

Mentre Roger Garth denuncia pubblicamente gli haters, Edoardo Ercole, spesso ospite di Pomeriggio 5, ha preso le sue difese sui social. «Sono basito. Si parla di poca fama e notorietà, quando tutti dovrebbero sapere quanto questo ragazzo ha fatto storia», ha scritto il figlio di Serena Grandi. Da suo amico si è sentito di dirgli che non possono pretendere che tutti coloro che parlano siano intelligenti, ma al tempo stesso ha voluto fare delle precisazioni. «Non si tocca il lavoro e il sacrificio di una persona solo per aver espresso una semplice opinione». Tra l’altro Edoardo Ercole si è allineato alla posizione di Roger Garth, secondo cui il talento è un’altra cosa. «Avere canali YouTube con un gruppo di ragazzine arrapate e frustrate è diverso». Il figlio di Serena Grandi è poi passato all’attacco delle fan dei Valespo: «Siete vergognosi, e gli stessi “talentuosi” youtuber e bimbiminch*a dovrebbero educare il proprio pubblico». Infine un messaggio per Roger Garth: «Sei speciale e non scordarti mai chi sei».



