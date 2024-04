Roma, 20enne narcotizzata e stuprata da due uomini/ Era stata adescata su Instagram

Episodio gravissimo in quel di Roma: una ragazza è stata violentata da due uomini dopo essere stata narcotizzata. Secondo quanto riferito da RomaToday la vittima sarebbe una giovane che sarebbe stata adescata sul noto social network Instagram, e avrebbe solo vent’anni. E’ stata trovata dal fidanzato in uno stato confusionale di fronte ad un bar di Torre Angela, e una volta raggiunta e ripresasi ha raccontato l’accaduto. In seguito il ragazzo ha presentato una regolare denuncia al commissariato di polizia Casilino, nel contempo la 20enne è stata visitata come da prassi presso il policlinico Tor Vergata, poi dimessa con una prognosi di ben 40 giorni.

La giovane ha denunciato di essere stata violentata e narcotizzata, e il tutto sarebbe avvenuto in un appartamento alla periferia est di Roma, dove la stessa sarebbe stata portata con l’inganno, così come precisa ancora RomaToday. La ragazza è di fatto sparita tutta la notte, per poi essere stata rintracciata il 18 aprile dal fidanzato, localizzata con l’app dello smartphone di fronte ad un bar sito in via di Torrenova.

ROMA, 20ENNE NARCOTIZZATA E STUPRATA DA DUE UOMINI: LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

La denuncia è stata sporta il giorno stesso presso gli uffici di polizia di Torre Maura, e la giovane ha raccontato di aver conosciuto i suoi aguzzini il 16 aprile via Instagram; in seguito è stata invitata a bare, come da racconto, dopo di che le avrebbero offerto un passaggio fino alla fermata della metropolitana.

Con una scusa, però, l’avrebbero fatta salire su un appartamento, e in una stanza buia sarebbe stata ripetutamente violentata dai due ma solo dopo essere stata drogata. Le forze dell’ordine hanno fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto ma soprattutto risalire ai due responsabili; ricerche sono in corso sulle piattaforme social ma anche visionando i filmati delle telecamere di sicurezza delle zona che potrebbero aver inquadrato i tre.

