Roma, 29enne marocchino vestito di bianco accoltella 32enne/ Gravissimo, rischia la vita

Notte di paura a Roma dopo che un 29enne armato di coltello ha ferito un 32enne colpendo alla gola, vittima che ora si trova in pericolo di vita presso l’ospedale. L’episodio, come riferito dai colleghi di RomaToday, si è verificato di preciso in zona di Piazza Bologna e in seguito l’accoltellatore è stato fermato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione due amici stavano chiacchierando poco dopo la mezzanotte in un bar di via Michele Di Lando quando sono stati avvicinati da un uomo vestito completamente di bianco: questi ha chiesto informazioni su come arrivare alla stazione di Roma Termini, dopo di che ha iniziato a infastidire i due con richieste continue.

L’uomo ha mostrato una rosa gialla ed è poi nato poi un alterco: ad un certo punto ha estratto un coltello, pugnalando al collo uno dei due amici per poi allontanarsi. Inseguito inizialmente dall’amico della vittima, l’aggressore è riuscito a dileguarsi dopo di che è stato ritrovato e fermato dalle forze dell’ordine. Nel frattempo gli uomini del 118 si sono recati presso il luogo dell’accoltellamento trovando il 32enne in condizioni molto gravi, poi trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I.

ROMA, 29ENNE MAROCCHINO VESTITO DI BIANCO ACCOLTELLA 32ENNE: UNA NOTTE DI FOLLIA

La vittima è stata in seguito sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e al momento si trova in prognosi riservata, in pericolo di vita. L’aggressore è risultato in seguito all’identificazione essere un 29enne marocchino senza fissa dimora, e prima di aver accoltellato il 32enne aveva già dato in escandescenze con la polizia, che nel frattempo lo stava già cercando.

RomaToday parla di una “notte di follia”, visto che lo stesso uomo vestito di bianco aveva minacciato alcuni passeggeri a bordo di un bus, dando in escandescenze. Il 29enne era stato fatto scendere dal mezzo pubblico dopo di che ha accoltellato il 32enne.

