Roma, allerta terrorismo/ Ragazzo siriano “Domani andrò in paradiso nella capitale”

E’ allerta terrorismo a Roma dopo che le forze dell’ordine hanno intercettato un ragazzo di origini siriane che avrebbe detto “domani a Roma andrò in paradiso”. La notizia è riferita in queste ultime ore dal Corriere della Sera, che riporta altri importanti dettagli sulla vicenda. Al momento la polizia ha in mano una foto del presunto terrorista (anche se ovviamente bisogna prendere il tutto con le pinze), nonché una data di nascita. Per quanto riguarda il nome, invece, vi sono ancora dei dubbi visto che lo stesso siriano avrebbe ben tre diversi profili su Facebook. La cosa certa è che le informazioni in possesso della polizia sono state trasmesse a tutte le forze dell’ordine della capitale, ed è richiesta la massima attenzione e, in caso di intercettazione, l’intervento della Digos. Le generalità del ragazzo non sono state divulgate per evitare che lo stesso capisca di essere sotto controllo, inoltre le autorità vorrebbero arrivare a suoi eventuali collaboratori, di conseguenza hanno chiesto il massimo riserbo.

ROMA, ALLERTA TERRORISMO: 25ENNE SIRIANO INTERCETTATO

La foto in mano alla polizia mostra il diretto interessato, nato in Siria il 5 maggio del 1991, 28 anni, con una folta barba. L’immagine è stata scattata in Pariser Platz, davanti alla ben nota porta di Branderburgo a Berlino. In base a quanto fa notare il Corriere, non è da escludere che si tratti di uno scatto simbolico visto che nella stessa città tedesca, nel 2016, vennero uccise 12 persone e e 56 rimasero ferite, dopo che il tunisino Anis Amri si lanciò sulla folla con un tir ai mercatini di Natale del quartiere di Charlottenburg. Lo stesso Amri, tra l’altro, venne intercettato e ucciso a in Italia, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, mentre era alla ricerca di contatti di estremisti. Non è da escludere che il siriano di Roma faccia parte dello stesso gruppo: sono attese importanti novità nel corso della giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA