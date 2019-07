Roma calendario Serie A 2019-2020/ Con chi gioca la 1^ giornata di campionato?

Il calendario della Roma per la stagione 2019-2020 della Serie A verrà sorteggiato oggi. La squadra di Paulo Fonseca sta per conoscere dunque il tabellone con le sfide da affrontare quest’anno per riscattarsi dopo un’annata complicata. La prima giornata si avvicina, del resto la stagione comincia il 24 agosto, e i tifosi giallorossi non sono tranquilli, anzi non vedono l’ora di capire come dovranno conciliare i loro impegni con quelli della Roma. Le statistiche comunque sorridono alla Roma per quanto riguarda il debutto. Negli ultimi sette esordi la squadra capitolina ha raccolto cinque vittorie e due pareggi. Quindi la Roma è imbattuta e inviolata nelle ultime tre stagioni. In tutto la Roma ha raccolto 45 vittorie alla prima giornata di Serie A. A completare il bilancio ci sono 24 pareggi e 15 sconfitte.

CALENDARIO ROMA SERIE A 2019-2020, GLI AUSPICI PER QUEST’ANNO

La Roma si avvicina al debutto in campionato. In attesa di conoscere il calendario della Serie A 2019-2020, con il relativo tabellone delle avversarie da affrontare, si prepara anche per l’Europa League. Ai nastri di partenza i giallorossi hanno uno spirito diverso rispetto alle ultime stagioni. C’è voglia di riscatto dopo una stagione deludente. La Roma non è riuscita a qualificarsi in Champions League, quindi riparte con l’obiettivo di tornare protagonista in campionato e di conseguenza nell’Europa che conta. Dalla stessa campagna acquisti è emersa l’aria di rinnovamento di un club che ha dovuto coniugare le necessità finanziarie a quelle sportive. Sono arrivati Veretout, Mancini, Pau Lopez, Diawara e Spinazzola, ma la speranza è di arrivare a Higuain per rinforzare il reparto offensivo. L’ideale, per quanto riguarda le prime giornate di campionato, sarebbe affrontare squadre alla portata per poter mettere “benzina” per poi trovarsi pronti per le sfide più delicate della stagione che si preannuncia impegnativa.

CALENDARIO ROMA, COME È ANDATA L’ANNO SCORSO

L’anno scorso la Roma ha esordito contro il Torino. Un buon inizio per la squadra di Eusebio Di Francesco, che poi ha ritrovato la vittoria alla sesta giornata. Il match contro i granata fu deciso da una rete di Edin Dzeko, ma le sfide successive si sono rilevate più ostiche. Nella seconda giornata ha pareggiato con l’Atalanta per 3 a 3, poi è arrivata la sconfitta con il Milan, quindi il pareggio con il Chievo e la sconfitta col Bologna. Eppure il calendario della Serie A per l’inizio di campionato non aveva offerto sfide troppo ostico per la Roma, che è partita a “rallentatore”. Ma l’inizio altalenante era una “spia” di una stagione che si è rivelata complicata per Eusebio Di Francesco, a cui poi è subentrato Claudio Ranieri nel finale di stagione. La speranza di Paulo Fonseca è di invertire la rotta nell’avvio della nuova stagione della Roma. E in effetti sulla carta dovrebbe partire meglio, visto che ha cominciato prima la preparazione fisica in vista dei preliminari di Europa League.

CALENDARIO ROMA SERIE A 2019-2020, SQUADRE DA EVITARE

La Roma non vede l’ora di conoscere il cammino che dovrà intraprendere nella prossima stagione, in altre parole il calendario di Serie A 2019-2020. Al momento si può partire da alcuni paletti: nelle ultime quattro giornate sarà prevista alternanza di impegni in casa e trasferta per la Roma (e quindi la Lazio). Inoltre, niente big match e niente derby cittadini, che non possono disputarsi neppure alla prima e all’ultima giornata, quindi saranno calendarizzati in giornate differenti. Quali squadre evitare allora per la Roma? Scongiurato il pericolo derby, la squadra giallorossa spera di evitare una partenza in salita con una grande squadra, come Juventus e Napoli, ad esempio, ai nastri di partenza già in lotta per la vittoria dello scudetto. Ma lo stesso vale per Inter e Milan, anche se ci sono lavori in corso. Ma la qualità della rosa le rende comunque difficili da affrontare. Occhi puntati poi alle squadre che hanno anticipato la preparazione proprio come loro, come ad esempio il Torino.



