Roma, due membri dello staff col covid: bolla a Trigoria/ Anche El Shaarawy positivo

Continuano i problemi in casa Roma. Al di là della recente debacle in Coppa Italia contro lo Spezia, in queste ore è il covid a farla da padrone: due membri dello staff sono stati infatti trovati positivi mentre Stephan El Shaarawy, colpo di rientro del calciomercato invernale, non si è ancora negativizzato. Partiamo dalla prima questione, che come scrive La Gazzetta dello Sport, ha fatto scattare immediatamente a Trigoria tutte le procedure di sicurezza, la cosiddetta “bolla“, così come previsto dal protocollo anti-covid.

I due membri dello staff giallorosso trovati positivi sono stati messi immediatamente in isolamento domiciliare, mentre la Roma ha sottoposto tutti gli altri componenti del gruppo a tamponi e test sierologici, di modo da individuare eventuali altri casi di positività e spazzare via ogni dubbio su altri contagi. Il problema è capire se vi siano i tempi tecnici per giocare contro lo Spezia, visto che il match dell’Olimpico è in programma alle ore 15:00 di oggi pomeriggio.

ROMA, DUE MEMBRI DELLO STAFF POSITIVI: ATTESE NOTIZIE IN VISTA DEL MATCH CON LO SPEZIA

Stando alla Rosa i risultati dei test dovrebbero arrivare entro pochi minuti, prima di mezzogiorno, e ovviamente se dovessero emergere casi di positività fra i giocatori tutto potrebbe succedere. Fonseca spera ovviamente di no anche perchè contro i bianconeri dovrà fare a meno già di Pedro, Mkhitaryan ed Edin Dzeko. In attesa di novità da questo fronte, occhio alle notizie che giungono su El Shaarawy, rientrato in Italia ieri da Dubai dopo aver rescisso il proprio contratto con il club di Shanghai. Sottoposto come da prassi al test anti-covid è risultato essere debolmente positivo, con una carica virale molto bassa, e di conseguenza sono slittate le visite mediche che inizialmente erano previste dalle ore 9:00 di stamane presso la clinica Villa Stuart. Posticipata anche la firma sul contratto fino a che il Faraone non si negativizzerà. Un piccolo contrattempo che comunque non dovrebbe precludere la buona riuscita dell’operazione.



