ROMA, POLIZIOTTO ACCOLTELLATO DURANTE CONTROLLO/ Tor Bella Monaca, è grave

Momenti di grande tensione a Roma, dove un poliziotto è stato accoltellato da un pregiudicato in via Cochi, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Lo riporta “La Repubblica”, sottolineando come l’agente facesse parte del Reparto Volanti. Da quanto emerso fino a questo momento il poliziotto è stato ferito da un uomo sotto effetto di stupefacenti che era stato fermato per un controllo. Qualcosa però non è andato per il verso giusto: il tossicodipendente ha infatti estratto un coltello e con la lama ha colpito più di una volta il poliziotto all’addome prima di essere fermato dai colleghi dell’agente. Questi, una volta immobilizzato l’aggressore, hanno prontamente soccorso il collega gravemente ferito.

POLIZIOTTO FERITO DA PREGIUDICATO A TOR BELLA MONACA

L’identità del poliziotto ferito da un pregiudicato sotto effetto di stupefacenti durante un controllo in via Cochi, a Tor Bella Monaca (Roma), non è stata ancora resa nota. Quel che è certo è che l’agente del Reparto Volanti è stato trasportato d’urgenza presso il policlinico Casalino. Secondo quanto riferito da “La Repubblica”, le condizioni del poliziotto sarebbero gravi. Nel frattempo i suoi colleghi presenti al momento dell’aggressione hanno provveduto a sequestrare il coltello con cui il malcapitato agente è stato ferito. Per il momento non filtrano ulteriori informazioni rispetto all’accoltellamento, verificatosi poco fa nel quartiere di Tor Bella Monaca, se non quelle di AdnKronos, che ha mostrato la foto della lama sequestrata, un coltello da cucina lungo 15 centimetri. Si attendono a breve ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA