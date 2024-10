Dove si disputerà la finale di Champions League 2026-2027? Di certo non a Roma. La Città Eterna, come si legge sul sito di Sportmediaset, ha infatti deciso di rinunciare alla candidatura per appunto ospitare la finalissima della più importante manifestazione di calcio per club al mondo, seguendo quindi il passo indietro di Milano. A questo punto se la giocano Madrid, capitale della Spagna (con la forte possibilità di vedere il Real in finale), nonché Baku, capitale dell’Azerbaigian che da qualche anno a questa parte ospita anche il gran premio di Formula 1.

A ufficializzare la notizia è stata l’Uefa, la federazione europea calcistica, spiegando che appunto, in vista della finale di Champions League 2027, non figurerà Roma ma soltanto lo stadio Olimpico di Baku e l’Estadio Metropolitano, ex Wanda Metropolitano nonchè la casa dell’Atletico Madrid. Il nome del vincitore sarà annunciato a fine stagione ma la documentazione, fa sapere ancora Sportmediaset, dovrà essere inviata entro la prossima primavera, precisamente entro il 19 marzo del 2025. Il maggio successivo, in occasione della finale di Champions di quest’anno, si sarà quindi quale sarà il Paese che ospiterà la manifestazione fra tre anni, e lo stesso avverrà anche per la finale di Europa League del 2027.

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2027 NON SI TERRÀ A ROMA: COME MAI?

La procedura per presentare la propria candidatura era stata ufficialmente aperta lo scorso 30 settembre, e si è conclusa pochi giorni fa, il 21 ottobre, e nell’elenco, purtroppo, non compaiono ne Milano ne Roma.

Dopo che il capoluogo lombardo aveva deciso di abdicare, visto che Sala non aveva escluso che le aree di San Siro nel 2027 sarebbero state oggetto di ristrutturazione, si era sperato in una candidatura della Città Eterna che però non ha evidentemente confermato le proprie voci. Attendiamo di capire le motivazioni, ma evidentemente l’amministrazione comunale avrà fatto i suoi calcoli giudicando l’opzione della finale di Champions League all’Olimpico di Roma non praticabile.

