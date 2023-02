Roma si qualifica agli ottavi se…/ Europa League, risultati utili con il Salisburgo

ROMA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… I RISULTATI CONTRO IL SALISBURGO

La Roma si qualifica agli ottavi di Europa League? Domanda che per il momento rimane appesa a un filo, e legata al momento al gol di Capaldo con cui il Salisburgo ha vinto l’andata dei playoff alla Red Bull Arena. Una rete che fa tutta la differenza de mondo: questa sera alle ore 21:00 la Roma è chiamata a ribaltare la sconfitta subita in Austria, e per farlo dovrà ovviamente vincere con due gol di scarto. Questo sarebbe stato valido anche con la vecchia formula, visto che l’andata è appunto finita 1-0 per il Salisburgo.

Ancora di più oggi ma questo è un punto a sfavore degli avversari, perché bisogna ricordare che dal 2021 la Uefa ha abolito la regola che assegnava valore doppio ai gol realizzati in trasferta. Questo significa che, qualora la Roma dovesse vincere 2-1 o 3-2 (o così via), cioè con un gol di scarto ma incassandone almeno uno, il Salisburgo non sarebbe qualificato agli ottavi di Europa League ma si dovrebbe passare attraverso i tempi supplementari. Resta il fatto che gli austriaci hanno comunque un vantaggio non indifferente in questo playoff di Europa League…

EUROPA LEAGUE: COSA SERVE ALLA ROMA PER QUALIFICARSI?

Infatti la Roma si qualifica agli ottavi di Europa League solo vincendo e, come abbiamo appena visto, se vuole evitare i tempi supplementari deve farlo con almeno due gol di margine. Il problema dei giallorossi è quello di aver perso alla Red Bull Arena: questo ci dice che il Salisburgo si presenta allo stadio Olimpico con due risultati su tre a disposizione, potendo anche pareggiare per qualificarsi. Certo, la Roma rimane una squadra superiore sulla carta e che in casa può fare la differenza.

Ricordiamo che l’anno scorso in Conference League la banda di José Mourinho aveva faticato enormemente contro il Vitesse, trovando il gol della qualificazione nei minuti di recupero ed evitando così di giocare i supplementari. Poi però si era trasformata nei quarti, e dopo aver perso all’Aspymra (come già nel corso della fase a gironi con quel tremendo 1-6) aveva ribaltato ed eliminato il Bodo/Glimt con uno scintillante 4-0. Naturalmente la speranza è che anche stasera la Roma faccia lo stesso qualificandosi agli ottavi di Europa League, le risposte ce le fornirà il terreno di gioco dello stadio Olimpico tra qualche ora…

