ROMA SI QUALIFICA AI QUARTI SE/ Il grande percorso dello scorso anno (Europa League, oggi 14 marzo 2024)

ROMA SI QUALIFICA AI QUARTI SE… L’ANNO SCORSO

Sicuramente la Roma è messa molto bene e si qualifica ai quarti di Europa League con un numero enorme di combinazioni di risultati. Anche nella scorsa edizione naturalmente i giallorossi allora allenati da José Mourinho furono protagonisti nella seconda Coppa Europea e allora possiamo ricordare che negli ottavi di finale l’ostacolo erano stati gli spagnoli della Real Sociedad, superati grazie alla vittoria per 2-0 nella partita d’andata all’Olimpico con i gol di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, per poi pareggiare 0-0 al ritorno a San Sebastian e prendersi così una meritata qualificazione per i quarti di finale.

Anche allora la Roma arrivava dai playoff (con successo contro il Salisburgo) a causa del secondo posto nel girone, poi l’avventura proseguì superando anche il Feyenoord (rivale immancabile in questi anni per la Roma) ai quarti di finale e il Bayer Leverkusen in semifinale, per poi però subire la beffa della discussa sconfitta contro il Siviglia ai calci di rigore nella finale di mercoledì 31 maggio 2023 alla Puskas Arena di Budapest, con gli errori fatali di Mancini e Ibanez nella serie dei tiri dal dischetto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL RITORNO CON IL BRIGHTON

La Roma si qualifica ai quarti di Europa League? Se sarà così, lo scopriremo fra qualche ora: alle ore 21.00 di stasera, giovedì 14 marzo 2024, si gioca Brighton Roma, il ritorno degli ottavi, e si riparte dal perentorio successo per 4-0 all’Olimpico con cui la squadra di Daniele De Rossi aveva travolto gli uomini di Roberto De Zerbi nella partita d’andata. Una sfida nella quale la Roma aveva dominato e che di conseguenza pone adesso la qualificazione per i quarti di finale di Europa League davvero ad un passo per i giallorossi.

La stagione della Roma è in netto miglioramento anche in campionato e sicuramente ci sono ottime possibilità di qualificarsi per la Champions League, specie se l’Italia riuscisse a conquistare anche il quinto posto per la prossima edizione della massima competizione, un motivo in più per cercare di fare quanta più strada possibile in Europa League – senza dimenticare che un successo nella ex Coppa Uefa garantisce l’accesso alla prossima Champions indipendentemente dalla posizione in classifica. Tutto questo considerato, scopriamo ora cosa serve alla Roma per qualificarsi.

ROMA SI QUALIFICA AI QUARTI SE… I RISULTATI UTILI

Tutto questo premesso, adesso resta da capire quali siano le combinazioni di risultati con i quali la Roma si qualifica ai quarti di Europa League. Dobbiamo dire che, partendo da un meraviglioso successo per 4-0 nella partita d’andata, la situazione è davvero eccellente e naturalmente la qualificazione sarà garantita in caso di vittoria o anche di pareggio, tra l’altro in questi casi senza nemmeno correre alcun rischio considerato il “cuscinetto” di quattro gol di vantaggio.

Per il resto, la situazione è ideale perché con buonissima probabilità la Roma si qualifica ai quarti di Europa League anche in caso di sconfitta, perché potrebbe permettersi un ko fino a tre gol di scarto. In caso di sconfitta con quattro gol di scarto si renderebbero necessari i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, infine solo con una sconfitta dai cinque gol di scarto in su la qualificazione andrebbe immediatamente al Brighton, che però avrebbe bisogno di un’impresa sportivamente leggendaria.

