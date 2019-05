Roma si qualifica in Champions League se/ Serie A, i risultati utili col Parma

La Roma si qualifica in Champions League? Sì, ma esistono solo tre casi e non sono affatto immediati come possibilità di realizzazione. Iniziamo con il dire che i giallorossi ospitano il Parma, domenica 26 maggio alle ore 20:30, ed è la stessa partita con la quale 18 anni fa era stato festeggiato lo scudetto; questa sera potrebbe invece sancire una sorta di fallimento stagionale, perchè entrare nelle prime quattro era considerato un obiettivo primario dopo la semifinale conquistata un anno fa. La situazione nella classifica di Serie A è complicatissima per la Roma, reduce dallo scialbo pareggio di Reggio Emilia: i 63 punti sono tre in meno della coppia Atalanta-Inter che staziona in terza e quarta posizione, e di mezzo c’è anche il Milan (65). Premettendo che la squadra è comunque sicura di andare in Europa League (ha vinto entrambe le partite contro il Torino), i calcoli “negativi” sono semplici: solo vincendo la Roma avrebbe una tiepidissima speranza di farcela. Qualunque altro esito nella sfida contro i ducali, che hanno ottenuto la salvezza domenica scorsa, non permetterebbe di agganciare la quarta piazza: bisogna puntare unicamente ai tre punti, e anche in questo caso si sarà costretti a fare dei calcoli. Andiamo a valutare anche noi in che modo Claudio Ranieri potrebbe sperare di passare lo striscione del traguardo e alzare le braccia al cielo con la qualificazione alla prossima Champions League.

ROMA SI QUALIFICA IN CHAMPIONS LEAGUE SE… I RISULTATI UTILI

Sulla semi-impossibilità della Roma di entrare in Champions League incidono i confronti con le avversarie: i giallorossi hanno ottenuto due pareggi contro l’Inter che però ha vinto i due derby, e hanno pareggiato due volte contro l’Atalanta (sempre per 3-3) che ha 4 punti contro gli stessi nerazzurri milanesi. Dunque, è chiaro che se i giallorossi dovessero agganciare le due squadre a quota 66 punti sarebbero tagliati fuori dalla classifica avulsa e le cose non cambierebbero nemmeno se il Milan, pareggiando, entrasse nello scenario: la Roma sarebbe comunque esclusa. Non solo: appare scontato dire che la qualificazione alla Champions League non arriverebbe se, sia pure con un successo giallorosso, Atalanta e Inter dovessero pareggiare o a farlo fosse una sola ma con il Milan a punti (4 punti per i rossoneri nella doppia sfida). Dunque esiste un caso in cui la Roma entrerebbe in Champions League: dovrebbe vincere con contemporanea sconfitta delle altre tre, così che nella classifica avulsa sarebbe quarta (con l’Atalanta terza e l’Inter fuori). In alternativa, ko del Milan e una tra Atalanta e Inter ma si conterebbe la differenza reti, negativa per i giallorossi: servirebbe per esempio vincere almeno 3-0, e l’Inter dovrebbe perdere 3-0 contro l’Empoli oppure con un gol di scarto subito dai nerazzurri, a fronte di un 5-0 al Parma. Per non dire dell’eventuale arrivo a pari con l’Atalanta: qui la Dea ha un +29 contro il +17 della Roma, e servirebbe un vero e proprio miracolo.

