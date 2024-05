ROMA SI QUALIFICA IN CHAMPIONS SE…/ Le combinazioni: giallorossi teste di serie se l’Atalanta sarà quinta

La Roma si qualifica alla prossima Champions League? La domanda è tornata di piena attualità dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League: grazie a questo successo potrebbero essere infatti 6 le formazioni italiane qualificate alla prossima edizione della massima competizione europea. Se l’Atalanta finisse il campionato al quinto posto, la squadra di mister Daniele De Rossi si qualificherebbe per la Champions League.

Attualmente, la classifica con due gare da giocare per l’Atalanta e una per le altre squadre è la seguente: Bologna e Juventus a 68 punti, Atalanta a 66 punti. Se l’Atalanta vincesse entrambe le partite rimanenti (contro Torino e Fiorentina), la Roma non avrebbe più speranze. Tuttavia, ecco i possibili scenari che favorirebbero la Roma: L’Atalanta ottiene 1 o 2 punti nelle prossime due partite (arrivando al massimo a 68 punti), indipendentemente dai risultati di Bologna e Juventus all’ultima giornata. L’Atalanta ottiene 3 punti nelle ultime due partite e sia Bologna che Juventus pareggiano o vincono contro Genoa o Monza, portando tutte e tre le squadre a 69 punti.

ROMA IN CHAMPIONS? OCCHIO AGLI SCONTRI DIRETTI

Nel caso in cui l’Atalanta ottenesse 4 punti nelle prossime due partite e Bologna e Juventus vincono l’ultima partita, arrivando a 70 punti per l’Atalanta e 71 per le altre due. Nel caso di parità di punti tra Atalanta e Bologna, sarebbero favoriti gli emiliani per via del vantaggio negli scontri diretti. Se invece ci fosse parità di punti tra Juventus e Atalanta, la squadra di Gasperini sarebbe avvantaggiata grazie alla migliore differenza reti (attualmente +28 per l’Atalanta e +21 per la Juventus).

In caso di arrivo a pari punti delle tre squadre, l’Atalanta sarebbe quinta nella classifica avulsa, poiché conta il risultato degli scontri diretti, e in questo caso i bergamaschi sono in svantaggio. Quindi, per la Roma c’è ancora una speranza concreta di qualificarsi per la Champions League. Dunque i giallorossi dovranno iniziare a guardare con grande attenzione già i prossimi risultati: Genoa-Bologna, Juventus-Monza e Atalanta-Torino saranno sfide decisive per capire se la Roma si qualificherà in Champions League.

