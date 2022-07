Roma Trastevere/ Streaming e diretta tv: è possibile seguire la prima amichevole?

Oggi pomeriggio si gioca Roma Trastevere, l’amichevole che apre una nuova stagione per i giallorossi di José Mourinho, ma purtroppo i tifosi della Roma dovranno accontentarsi di cercare notizie su questa amichevole “derby” con il Trastevere, squadra capitolina di Serie D. Infatti, come era stato reso noto già nei giorni scorsi, Roma Trastevere sarà una partita blindata, sia a Trigoria sia per quanto riguarda la visione in streaming e diretta tv.

Porte chiuse per l’amichevole Roma Trastevere e nessuna trasmissione in televisione oppure in streaming, non ci saranno immagini di questa amichevole di inizio luglio, che potrà a questo punto essere la perfetta occasione per José Mourinho di fare esperimenti a Trigoria prima di partire per il ritiro in Portogallo, dove naturalmente cominceranno le amichevoli “pubbliche” che saranno visibili in streaming e diretta tv, magari anche dal vivo per i fortunati che andranno in Portogallo per seguire la Roma.

ROMA TRASTEVERE STREAMING E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRIMA AMICHEVOLE?

Magari qualche tifoso giallorosso ci resterà male per questa totale impossibilità di seguire Roma Trastevere in streaming e diretta tv, oltre che dal vivo a Trigoria. Un simpatico derby con il Trastevere di Serie D avrebbe potuto essere l’occasione per un bagno di folla presso il centro d’allenamento della Roma alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria della Conference League, primo trionfo europeo in competizioni Uefa nella storia della Roma.

Niente da fare invece, allora la speranza è che gli esperimenti che José Mourinho farà oggi pomeriggio in Roma Trastevere possano portare rutto più avanti, in Europa League e naturalmente anche in campionato, con l’obiettivo di entrare fra le prime quattro in classifica per tornare in Champions League. A quel punto, non avere visto l’amichevole Roma Trastevere in streaming e diretta tv sarebbe un dettaglio che nessuno più ricorderà…

