Una mattinata di disagi quella di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024, per i passeggeri dei treni di Roma e non solo. Come fatto sapere da Rfi, la rete ferroviaria italiana, attraverso il proprio sito web, al momento è sospesa la circolazione dei treni fra Roma Termini e Roma Tiburtina, per via di un inconveniente tecnico alla linea, senza specificare nel dettaglio cosa sia accaduto.

Il guasto è in corso ormai da quasi tre ore, visto che la prima comunicazione di Rfi sui treni bloccati a Roma è arrivata stamane poco dopo le ore 6:00. Alle 6:20 di preciso, infatti, si parlava già di stop della circolazione ferroviaria sempre fra Termini e Triburtina e all’inizio i rallentamenti erano di 60 minuti, che sono ora diventati di 120, con numerose cancellazioni e soppressioni. Stando a quanto riferito dalla pagina Instagram, Welcome To Favelas, i problemi alla circolazione dei treni si sarebbe ripercosso sull’intera regione Lazio, e c’è chi parla addirittura di un attacco hacker, anche se al momento si tratta di notizie non confermate.

ROMA, GUASTO STAZIONE TERMINI: UN ATTACCO HACKER?

La cosa certa è che, come da video pubblicato dalla stessa pagina Instagram, la gente sarebbe esasperata, i pendolari che spesso e volentieri sono costretti a viaggiare in ritardo o in vagoni super affollati, situazione che ovviamente non interessa solo Roma ma tutta la nostra penisola. Stando a quanto specificato da RomaToday, anche i treni ad alta velocità, nonché i regionali e gli intercity stanno subendo dei ritardi e non è da escludere possano essere cancellati.

Il sito di Rfi ha pubblicato l’elenco dei treni che potrebbero subire ritardi, a cominciare dal Napoli-Milano delle ore 5:09, quindi il Salerno-Milano delle ore 5:16, ma anche il Napoli-Torino delle 5:23 e il Napoli-Fiumicino delle 5:45. Possibile ritardo anche per il Firenze-Napoli delle 6:00, il Napoli-Venezia delle 6:09 e il Roma-Venezia delle 6:43.

ROMA, GUASTO STAZIONE TRENI TERMINI: LE TRATTE BLOCCATE

Ma anche i treni che da Roma Termini sono destinati a Bolzano, Napoli, Milano, Reggio Calabria e Torino, nonché Taranto, Palermo e Ancona. L’elenco è ovviamente in aggiornamento e vi consigliamo vivamente di tenere controllati i vari siti ufficiali nonché le pagine social, a cominciare da X.com, per tutti gli aggiornamenti.

La sensazione comunque è che non si tratti di un guasto tecnico leggero e soprattutto, vedendo le tratte di cui sopra, c’è il serio rischio che la gran parte della circolazione dei treni nazionali possa subire un handicap. Attualmente, come riferito da RaiNews, i treni bloccati sarebbero 24, tutti cancellati, di cui quindici a livello regionale, nonché i restanti 9 nazionali, quindi intercity o alta velocità. Come riferito sempre dallo stesso sito, vi sarebbero centinaia di persone in coda ai banchi informazione di Termini e Tiburtina, ed inoltre i monitor di Termini risultano essere spenti. Sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata.