SCIOPERO MEZZI PUBBLICI, INFO E ORARI A MILANO

Dopo le due agitazioni di settembre, è stato proclamato un nuovo sciopero mezzi pubblici, stavolta per il 5 ottobre 2024, a livello nazionale, per il quale ci sarà lo stop di metro, tram e bus in diverse città italiane. Facile prevedere un sabato di disagi nel settore dei trasporti, in particolare in quello pubblico locale, anche se i servizi pubblici saranno garantiti solo nelle fasce protette. Ma visto che lo sciopero non riguarda i treni nazionali, non hanno nulla da temere coloro che devono usufruire dei servizi di Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Italo. A proclamare lo sciopero è stato il sindacato Orsa, spiegato che tra le ragioni c’è il “mancato rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri“.

I CONSIGLI PER I VIAGGIATORI IN VISTA DELLO SCIOPERO MEZZI PUBBLICI

In generale, il consiglio resta quello di consultare i siti ufficiali dei gestori del trasporto pubblico locale per ottenere tutte le informazioni utili necessarie per non farsi sopraffare dai disagi che possono essere facilmente prevedibili. Potete anche cercare info utili e aggiornamenti sui loro canali social.

Un consiglio che vi tornerà utile per le prossime mobilitazioni, perché il calendario degli scioperi evidenzia che ci saranno diversi stop per quanto riguarda non solo i mezzi pubblici, ma anche aerei e treni. Ad esempio, l’1 ottobre si fermano i lavoratori degli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, mentre nel fine settimana 12-13 ottobre si ferma il personale ferroviario.

SCIOPERO 5 OTTOBRE 2024 ANCHE A MILANO

Per quanto riguarda la città di Milano, la società ATM, che offre e gestisce il servizio di trasporto pubblico meneghino e in Lombardia, ha precisato che lo sciopero potrebbe incidere proprio sul servizio, sulle linee che operano dalle ore 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a quando il servizio non sarà concluso. Potrebbero essere chiuse totalmente o parzialmente le 5 linee delle metropolitane, inoltre potrebbero verificarsi ritardi anche lungo i percorsi di bus, filobus e tram. Ma lo sciopero potrebbe incidere anche sul servizio della funicolare Como-Brunate, in particolare dalle ore 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino alla fine del servizio.

SCIOPERO 5 OTTOBRE 2024: INFO ROMA

Da Milano spostiamoci a Roma, dove invece questo sciopero coinvolge tutta la rete Atac e le linee che vengono gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Anche i collegamenti Atac gestiti da altri operatori attraverso il sub-affidamento saranno coinvolti. Potrebbero esserci interruzioni dei servizi dalle ore 8:30 alle 17 e dalle ore 20 in poi. Per quanto riguarda le fasce garantite, per ora si sa che vanno dall’inizio delle corse del mattino fino alle 8:30, per quanto riguarda il pomeriggio dalle 17 alle 20.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI: DISAGI ANCHE A NAPOLI

Lo sciopero arriva anche a Napoli per la protesta dei lavoratori Eav che durerà 4 ore. Quindi, non sarà garantito il servizio sulle principali linee ferroviarie gestite da tale azienda. Questo è il caso, ad esempio, di Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Ma l’azienda ha fatto sapere che le fasce di garanzie saranno rispettate, quindi i treni saranno disponibili dalle 5 alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30. Eav ha anche pubblicato una pagina in cui è riportato l’elenco delle ultime e prime partenze garantite, quelle che riguardano le fasce di garanzie, ma va precisato che durante lo sciopero le corse sono subordinate anche al numero dei lavoratori che aderiscono all’agitazione.