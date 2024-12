Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, è diventata mamma da circa un anno del piccolo Axel Lupo nato dall’amore con il compagno Stefano Rastelli. Un figlio venuto alla luce dopo 14 ore di parto naturale, anche se la nascita del piccolo Axel Lupo è diventata argomento di ironia da parte di Fiorello che nel seguitissimo programma “Viva Rai2” ha scherzato sul nome del pargolo dicendo: “pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina”. La battuta non è stata tanto gradita dalla neo mamma Romina Carrisi che ha prontamente replicato stroncando lo showman siciliano.

Polemica a parte, il piccolo Axel Lupo è venuto alla luce di 3 chili e 100 grammi ed è diventato da subito la felicità più grande dei suoi genitori, ma anche dei nonni!

Romina Carrisi: dall’aborto alla gravidanza riuscita

Prima di diventare mamma del piccolo Axel Lupo, Romina Carrisi ha dovuto affrontare anche un aborto. La figlia di Al Bano e Romina Power proprio negli studi di Verissimo ha condiviso il dolore provato quando ha deciso di abortire. “Un bambino deve avere una madre e un padre” – ha detto la figlia d’arte che ha confessato di essere ricorsa all’aborto diverso tempo fa. Una scelta non facile per la giovane che non voleva essere una madre single, ma soprattutto non voleva che figlio crescesse senza un padre. Una serie di motivi che l’hanno spinta alla difficile scelta di abortire.

Fortunatamente per la figlia di Al Bano e Romina Power c’è stata un’altra possibilità e questa volta il figlio è stato accolto con grande felicità. A distanza di diversi mesi dalla gravidanza però Romina ha sottolineano la difficoltà nel perdere i chili di troppo legati ai mesi di gestazione: “ho iniziato ad ingrassare dopo il parto per la depressione post-parto”