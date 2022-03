Romina Carrisi è fidanzata?/ Nella sua vita c’è Emanuel Caserio

Romina Carrisi, indaghiamo sulla sua vita privata

Romina Carrisi è fidanzata? La figlia di Al Bano e Romina Power avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia dell’attore Emanuel Caserio. Proprio così, da diversi giorni si parla di un possibile flirt in corso tra la figlia di Al Bano e l’attore de Il paradiso delle signore. Nessuno dei due al momento ha smentito la notizia né tantomeno confermato, anche se sui social è stato pubblicato una Instagram Stories in cui si vedono scambiarsi un tenero bacio durante una cena a casa di amici. E’ amore oppure no? Non è dato saperlo visto che l’attore Emanuel Caserio è molto riservato e predilige tenere la sua vita privata e sentimentale lontana dai riflettori e dal gossip.

Stando però ad alcune indiscrezioni tra i due ci sarebbe davvero del tenero. Tutto è scattato nel salotto di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone dove Romina è presenza fissa. Proprio la figlia di Al Bano e Romina diversi mesi fa ha condiviso una storia su Instagram in compagnia dell’attore. I due si trovavano a cena con amici, tra cui anche Jessica Morlacchi, e Romina e Emanuel hanno riproposto la scena di Lilli e Vagabando scambiandosi un tenero bacio a stampo. E’ bastata questa foto per scoppiare il gossip!

Romina Carrisi e Emanuel Caserio sono fidanzati?

Un semplice bacio alla Lilli e Vagabondo ha fatto scoppiare il gossip di un possibile flirt tra Romina Carrisi e l’attore Emanuel Caserio. E’ davvero così? Sicuramente i due sono molto amici e complici, ma non è dato sapere di più. Nessuno dei due, infatti, ha confermato la notizia. Per la figlia di Al Bano e Romina Power si tratterebbe di un ritorno all’amore dopo il presunto flirt con Michael Bolton e la storia finita con l’ex compagno Francesco Gastel con cui ha vissuto a Los Angels.

Proprio Romina Carrisi dalle pagine del settimanale Oggi ha parlato di un periodo molto difficile della sua vita: “non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”.

