Stefano Rastelli, chi è compagno di Romina Carrisi/ “Ecco come ha reagito quando ha saputo che sono incinta”

Romina Carrisi è incinta. La figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power aspetta il suo primo figlio dal compagno Stefano Rastelli, già papà di due figlie, di cui la prima di 19 anni. “Come ha reagito alla notizia? Lui era in Bangladesh per lavoro ed è scoppiato in una risata di gioia quando gliel’ho detto.”

Romina Power, gli auguri speciali a Romina Carrisi/ La dedica social:"Mia dolcissima figlia"

Carrisi ha dunque annunciato che il bebè in arrivo è un maschietto e da loro due tanto desiderato: “Lo volevamo entrambi io e Stefano. Stiamo insieme da un anno e mezzo ma abbiamo iniziato a convivere dal quinto mese insieme. Io Stefano lo trovo perfetto nelle sue imperfezioni ed è sempre presente, capace di capire anche i miei silenzi e questo per me è tanto importante.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Romina Carrisi: "Ho avuto una storia d'amore con Michael Bolton"/ "Tre anni insieme, è finita perché…"

Romina Carrisi e Stefano Rastelli: i rumor sulla love story

Come di consueto partono i rumor, le indiscrezioni; il mondo del gossip si interroga sulla nascita di un nuovo flirt e non si aspettano altro che smentite o eventuali conferme. E’ andata così anche per Romina Carrisi e Stefano Rastelli; le prime voci riferite ad un possibile flirt tra i due sono iniziate a circolare lo scorso mese di aprile; di settimana in settimana la love story da ipotetica è diventata realtà ed oggi sembrano vivere un rapporto decisamente sulle ali della felicità.

Come racconta Vanity Fair, l’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli è diventato “ufficiale” a partire dallo scorso mese di giugno e in corrispondenza del compleanno della figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power. 35 candeline spente per la donna e con la dolce compagnia dell’uomo che sembra aver fatto breccia nel proprio cuore. Al party erano presenti tutti i suoi affetti più cari ma a destare la curiosità degli appassionati di gossip sono stati gli abbracci e le tenerezze nei confronti di Stefano Rastelli, suo nuovo compagno.

AL BANO E ROMINA POWER, GENITORI ROMINA CARRISI/ "Prima soffocavo, credevo non ci fosse spazio per me"

Romina Carrisi e Stefano Rastelli: dal party di compleanno alle romantiche dediche social

Dopo le foto del 35esimo compleanno postate da Romina Carrisi, è arrivato poi anche un tenero post da parte di Stefano Rastelli che di fatto ha ufficializzato l’amore tra i due. Un semplice scatto su una panchina ma con un cuore come didascalia che rappresenta tanto anche senza parole aggiuntive. Chiaramente, la nascita della liaison ha acceso la luce dei riflettori di cronaca rosa soprattutto sull’uomo scatenando la curiosità soprattutto in rete. A differenza della compagna, non sono particolarmente noti aneddoti e particolari in riferimento alla sua vita privata e professionale.

Stando a quanto riportato in rete, Stefano Rastelli – compagno di Romina Carrisi – lavora come regista in esterna per uno dei programmi più seguiti, ovvero Oggi è un altro giorno. Pare inoltre che abbia già vissuto l’esperienza di un matrimonio, purtroppo naufragato, ma impreziosito dalla nascita di ben due figli. Il suo impegno professionale è stato inoltre certificato in diverse occasioni tanto per la qualità che per la caparbietà dei progetti. Con il cortometraggio “Tulipani di seta nera” è stato premiato alla 15a edizione del Festival Internazionale del Film Corto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA