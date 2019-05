Romina Carrisi/ “Mamma rinata, starà col fratello di Mark Caltagirone?” (Domenica In)

La giovane Romina Carrisi, figlia di Al Bano e di Romina Power, è stata ospite oggi nella trasmissione Domenica In nell’ultima puntata stagionale, proprio insieme alla madre. Seduta al suo fianco, ha assistito ad alcuni filmati storici con protagonisti i genitori della Power. “La somiglianza tra mia madre e mia figlia è incredibile”, ha spiegato Romina. La giovane era già stata ospite della trasmissione lo scorso marzo in compagnia della sorella Cristel, e in quell’occasione aveva ripercorso la sua infanzia non sempre semplice, con mamma Romina e papà Al Bano. Da poco single, la stessa a Domenica In aveva raccontato di aver preso la decisione di mettere fine alla loro relazione in maniera ponderata, dopo un anno di convivenza. Anche per questo, aveva spiegato di non sentirsi particolarmente sofferente. Quindi aveva parlato anche del suo rapporto con la sua terra di origine, la Puglia e in particolare Cellino San Marco: “Io sono andata a vivere a Los Angeles, ho vissuto un anno a Cellino l’anno scorso, però è una dimensione diversa da quella che avevamo quando eravamo lì insieme. Ogni tanto ci torno, abbiamo la nostra casetta lì”, aveva spiegato.

ROMINA CARRISI A DOMENICA IN

La parola è quindi passata a Romina Carrisi che ha detto subito la sua sulla madre: “La vedo bene, anche io la vedo meglio rispetto a qualche mese fa”, ha commentato. Incalzata da Mara Venier ha aggiunto: “la trovo rinata, secondo me si è messa col fratello di Mark Caltagirone!”, scatenando le risate generali. Sul tema della casa della madre trasformata in un rifugio buddhista, Romina junior ha deciso di uscire dallo studio. La parola è passata alla madre: “Non ho tolto la casa ai miei figli, era un appartamento in cui ho vissuto io per anni, poi quando mi sono trasferita negli Usa, loro venivano ogni tanto ma poi se ne andavano, non potevo lasciare una bella casa così abbandonata, i monaci cercavano un posto decente dove stare a Roma ed ho pensato di lasciarla a loro, ha spiegato, anche se i suoi figli non sembrano essere particolarmente contenti. In realtà la figlia le ha fatto una bella sorpresa portando in studio proprio i monaci buddhisti che ha ospitato nella sua casa romana.

