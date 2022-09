Romina Carrisi/ Il rapporto con Al Bano, l’amore per Stefano Rastelli e delusione per Ballando con le stelle

Romina Carrisi e il rapporto travagliato con il padre Al Bano

Romina Carrisi è l’ultima delle figlie di Al Bano e Romina Power e tra tutti, lei è quella che ha un rapporto più particolare con i genitori. Romina è nota nel mondo dello spettacolo in particolar modo per essere l’opinionista del programma “Oggi è un altro giorno”. Il suo rapporto con la madre è molto solido, Romina è fiera di lei e spesso ha promosso le sue poesie e i suoi spettacoli teatrali, in oltre in passato le due avevano anche partecipato insieme all’Isola dei Famosi.

Romina Carrisi fuori da Ballando con le stelle 2022/ "Ballerò a casa con mutandine…"

Al contrario il rapporto col padre è totalmente diverso e molto travagliato. Romina ha ammesso in televisione di non essersi mai sentita capita dal padre mentre lui ha spesso giustificato il loro rapporto dicendo che lei è stata forse quella più segnata dagli eventi negativi della famiglia (come la scomparsa della sorella Ylenia e il divorzio dei genitori) e in più è partita in America a soli 18 anni. Fatto sta che tra i due ci sono stati mesi di ininterrotto silenzio e persino delle liti in pubblico; come riporta “Solo spettacolo” Romina Junior e Al Bano sono stati pizzicati dai paparazzi di “Nuovo Tv” mentre discutevano per strada e risulta non essere la prima volta.

Romina Carrisi, figlia Al Bano/ “Brano che mi ha dedicato mi emoziona, suo difetto…"

Il grande amore di Romina Carrisi, Stefano Rastelli

Il cuore di Romina Carrisi è occupato da qualche mese e pare che il fortunato sia Stefano Rastrelli, il regista di Oggi è un altro giorno, il programma Rai a cui hanno lavorato entrambi. Le prime indiscrezioni erano uscite ad aprile insieme a qualche scatto rubato dei due che sorridevano insieme poi a giugno è arrivata la conferma. I due erano insieme al trentacinquesimo compleanno di Romina Junior, celebrato in un locale di Trastevere e a fine serata lui ha pubblicato su Instagram una loro foto insieme di quella serata. Uno scatto che fa comprendere la complicità e il rapporto che c’è tra i due, entrambi seduti su una panchina abbracciati, con espressioni sorridenti e un cuore rosso in descrizione.

ROMINA CARRISI, FIGLIA DI ROMINA POWER/ "Mia madre è meno matura di me, ecco perchè"

Alla festa di giugno hanno partecipato anche Al Bano e Romina e tutti insieme hanno cantato al karaoke e si sono divertiti come una grande famiglia. Se per Romina l’amore procede a gonfie vele però non si può dire lo stesso della sua carriera televisiva. Pare infatti che la figlia d’arte sia stata esclusa dal programma “Ballando con le stelle” e ci sia rimasta molto male, le sue dichiarazioni, riportate da Vanity Fair, sono state: “Ci sono rimasta male ma ho imparato ad accettare i no con eleganza. La motivazione ufficiale è stata che ho fatto un reality show nel 2005 (Isola dei Famosi)”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA