ROMINA E DEBORA DI CALIPPO E BIRRA/ Video, tornano con “Portame Ar Mare”

Romina e Debora, le ragazze che, nel 2009 diventarano popolarissime rilasciando un’intervista ai microfoni di Sky Tg24 mentre si trovavano sulla spiaggia di Ostia sono tornate. Nove anni fa, mentre si godevano una tranquilla giornata in spiaggia, furono intercettate dalla redazione del tg di Sky che stava realizzando un servizio su come difendersi dal caldo estivo. La risposta di Romina e Debora fu talmente schietta e sincera da conquistare tutti. “Con calippo e birra”, infatti, conquistarono la ribalta nazionale. Dal quel momento di notorietà casuale sono passati esattamente nove anni. Romina e Debora sono cresciute, la oro vita è cambiata ed oggi provano a tornare in scena da protagoniste con una canzone.

ROMINA E DEBORA DI CALIPPO E BIRRA PRESENTANO IL NUOVO SINGOO PORTAME AR MARE

Sulla scia dei grandi tormentoni musicali, Romina e Debora che come nome d’arte non potevano che scegiere “Le calippe” provano ad inserirsi tra J-Ax e i The Giornalisti. Su Instagram, infatti, hanno annunciato l’uscita di un singolo con cui sperano di far ballare tutti i frequentatori delle spiagge italiane. S’intitola “Portame ar mare” e ha tutte le caratteristiche per diventare un vero tormentone. brano è accompagnato anche da un videoclip di cui Le calippe hanno dato una piccola anticipazione ai propri followers su Instagram. “Venerdi uscirà la nostra canzone e video “Portame Ar Mare” ecco una piccola anteprima! Fateci sapere cosa ne pensate! Siamo contentissimeeee”, scrivono. Nel video ci sono anche alcuni volti noti come Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo e Lucia Orlando, concorrente del Grande Fratello 15 che ha conquistato le copertine anche per la sua storia d’amore, oggi finita, con Filippo Contri.





