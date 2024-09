Il salotto de La Volta Buona è un appuntamento ormai consolidato per uomini e donne di spettacolo, e non solo, per raccontarsi tra quotidianità, sorrisi e anche momenti difficili. Nella puntata odierna c’è stato ampio spazio per Marco Maddaloni e sua moglie Romina Giamminelli, con il primo che solo qualche mese fa ha preso parte al Grande Fratello dovendo però terminare l’esperienza anzitempo a causa della morte del suocero Mario, papà di sua moglie Romina.

Marco Maddaloni fratelli, chi sono Pino e Laura/ Sono due grandi campioni del judo

Sia Marco Maddaloni che sua moglie Romina Giamminelli non sono riusciti a trattenere le lacrime parlando proprio della scomparsa del papà Mario, soprattutto nel raccontare la reazione della mamma. “Lei l’ha presa in un modo particolare, esce poco di casa mentre prima ad esempio le domeniche stava più con noi”, questo il racconto del judoka, che ha poi aggiunto: “Ovviamente ci aiuta ancora tantissimo con i bambini, infatti adesso sono con lei a casa altrimenti non potremmo essere così. Sono cose che capitano che fanno parte della vita, ma bisogna andare avanti”.

Genitori Marco Maddaloni, chi sono Giovanni e Caterina/ "Sarò sempre un figlio fortunato"

Romina Giamminelli e il dolore ancora vivido per la scomparsa del papà Mario: “Dovrei essere più forte, ma…”

Altrettanto toccanti la parole di Romina Giamminelli – moglie di Marco Maddaloni – rispetto al dolore per la scomparsa del papà Mario. “Cosa mi manca di più? Sapere che non è lì, a volte quando ci penso mi fa ancora strano; sai quando non vuoi credere a quella cosa, non ci vuoi pensare, infatti vado da mia mamma con difficoltà perché significa non vederlo più sul suo divano o a tavola”. La sportiva ha poi spiegato: “Dovrei forse essere più forte e dare più sostegno a mia mamma ma al momento mi è ancora troppo difficile, ma ci sto provando…”.

Romina Giamminelli, chi è la moglie di Marco Maddaloni/ "Non mi ha mai fatto mancare niente"

Sempre nel corso dell’intervista doppia a La Volta Buona l’atmosfera si è fatta ancora più commovente grazie al videomessaggio della mamma di Romina Giamminelli per il marito Marco Maddaloni. “Ciao Marco, da quando sei entrato nella nostra famiglia ci hai voluto bene e hai regalato tanta gioia. Hai reso mia figlia la donna più felice, ti voglio un mondo di bene”. Lo sportivo non ha fatto segreto delle lacrime, segno eloquente del rapporto viscerale con i genitori della donna che da 15 anni vive al suo fianco.