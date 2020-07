Romina Pierdomenico, fidanzata Ezio Greggio/ Foto, “Ecco come ci siamo conosciuti”

Romina Pierdomenico è diventata il grande amore di Ezio Greggio: di certo non è più un mistero. La coppia infatti ha ricevuto non poche critiche l’anno scorso, quando si sono presentati l’uno al fianco dell’altra alla guida di La sai l’ultima?, in onda nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 18 luglio 2020. I due hanno reso ufficiale la loro relazione già da oltre un anno e la forte differenza d’età che li divide non li ha di certo fermati. Ezio infatti ha superato i 65 anni, Romina invece i 26. “Il nostro primo appuntamento è stato dettato dal destino”, ha detto in passato Greggio al settimanale Gente. “Ci siamo conosciuti tre anni fa [ora 4, ndr] a Montecarlo. Tempo dopo, grazie alla chat di Instagram, iniziammo a scriverci: un classico”, ha aggiunto, “Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno del destino”. Di Romina lo ha colpito il senso dell’umorismo, il fascino, il fatto che condividano la passione per i viaggi e per lo sport. Senza parlare della cadenza abruzzese di lei. E sembra proprio che il destino ci abbia messo lo zampino anche durante un periodo alle Baleari, quando i due si sono ritrovati coinvolti in un incidente. “Per fortuna andavamo piano”, ha detto Romina allo stesso settimanale, “stavamo per parcheggiare. Ho fatto solo l’errore di togliermi con anticipo la cintura e così per via della frenata e dell’impatto ho picchiato la testa sul parabrezza e avuto un colpo di frusta”.

Romina Pierdomenico, fidanzata Ezio Greggio: consensi social per scatti bollenti

Romina Pierdomenico sa come conquistare i fan: dopo aver partecipato a Colorado e grazie alla popolarità ottenuta a La sai l’ultima?, la compagna di Ezio Greggio continua a conquistare consensi sui social grazie ai suoi scatti piccanti. “The experience is more important than age [L’esperienza è più importante dell’età, ndr]”, ha scritto di recente su Instagram, indossando un abito nero con decolletè in bella vista. Clicca qui per guardare la foto di Romina Pierdomenico. “Lei mi fa stare allegro e mi mantiene giovane”, ha detto Greggio a Gente tempo fa, “se va avanti così mi metterò il grembiule e mi accompagnerà a scuola. E poi in cucina si vede che ha origini abruzzesi: dieta sana e ogni tanto mi fa parrozzo e arrosticini […] E’ giovane, con sani principi, allegra, capace di sorprendermi. Spero che il 2020 prosegua su questa strada”. Anche Romina crede che Ezio la renda una persona migliore. “Quando abbiamo lavorato insieme”, ha dichiarato, “il solo stargli vicino mi ha permesso di comprendere come ci si deve muovere davanti alle telecamere, ma anche quanto sia importante prepararsi”.

Foto, l’esperienza è più importante dell’età

Visualizza questo post su Instagram the Experience is more important than age 🤍 Un post condiviso da MINA FIRE (@rominapierdomenico) in data: 30 Giu 2020 alle ore 4:19 PDT





