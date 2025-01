Romina Power è l’ex compagna di Al Bano, una nota attrice e cantante americana. Ha fatto – in coppia con il cantautore pugliese – la storia della musica italiana ma ha vissuto diverse intricate vicissitudini con il compagno e l’attuale partner Loredana Lecciso. Negli anni le due si sono mandate frecciate e non hanno mai avuto grandi rapporti. Vediamo chi è Romina Power.

Romina Power nasce a Los Angeles il 2 Ottobre 1951, ma si trasferisce giovanissima in Italia, aveva solo 9 anni quando arriva con sua madre. A 13 anni gira il primo film, ‘Menage all’italiana’ e negli anni ha girato tantissime pellicole. Dopo il ruolo di attrice lascia e diventa cantante, a volte canta da singola e a volte canta in coppia con Al Bano e insieme ottengono tanto successo.

Un grande successo, sia a lavoro che nella vita privata dove Al Bano e Romina hanno un matrimonio da favola. La coppia ha anche quattro figli e vivono insieme la tragedia della prima figlia Ylenia, scomparsa a 23 anni. Negli anni i due vivono alti e bassi ma dopo 29 anni chiudono la propria storia nel 1999. I due divorziano poi ufficialmente nel 2012.

Romina Power e un legame che stenta a decollare

Romina Power è rimasta però nella vita di Al Bano nonostante l’addio, sia per i figli che per un legame speciale che li ha uniti negli anni. Anche per questo la storia tra il cantautore pugliese e Loredana Lecciso ha vissuto grosse polemiche con la giornalista che non ha mai avuto ottimi rapporti con la cantante americana.

Parlando a Storie di Donne al Bivio Loredana Lecciso ha parlato cosi riguardo il suo rapporto con Romina Power: “C’è qualcosa che ci ha legato e che rispetto, ci legano poi i nostri figli che hanno un rapporto meraviglioso”. Poi ovviamente la donna spiega: “Chiaramente non c’è un legame di complicità, non può esserci, nella vita poi non si può escludere nulla e magari in futuro si potrà creare”.

Romina Power e Loredana Lecciso hanno vissuto tanti alti e bassi, più volte abbiamo visto frecciate da una parte e dall’altra e Loredana ha spiegato: “Io gelosa di lei? Sono una persona gelosa e tanto, ma sono gelosa di tutte le donne. Per me si tratta di un terremoto emotivo, ero gelosa di chiunque ma era un problema mio, lui non mi ha mai dato motivo di esserlo”.