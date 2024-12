Romina Power è tra gli ospiti della trasmissione di Capodanno L’anno che verrà e si esibirà sul palco del grande concerto che accompagnerà la fine dell’anno in veste di cantante solista. Dopo aver duettato per anni con l’ex marito Al Bano infatti, l’artista ha ormai da tempo deciso di lasciare andare il passato, non solo a livello sentimentale ma anche lavorativo. Nonostante l’affetto che ancora lega la storica coppia, come ha più colte confermato anche l’attrice, le apparizioni pubbliche insieme potrebbero essere sempre più rare.

Il legame però resta sempre forte, anche perchè la famiglia intera spesso si riunisce in occasione di feste e altre date importanti per celebrare momenti con figli e nipoti. Della sua vita privata Romina Power ha ultimamente ripreso a parlare dopo un periodo più riservato durante il quale aveva appositamente evitato di farsi vedere con altri uomini per non dover smentire o confermare ipotetici flirt che comunque ci sono stati. In una intervista a Verissimo, lo scorso 15 dicembre, ha infatti rivelato di avere moltissimi corteggiatori e di aver vissuto alcune storie d’amore ma tenute segrete proprio per paura dei paparazzi.

Romina Power, dopo la rottura con l’ex marito Al Bano, arrivata recentemente anche a livello artistico vista l’interruzione delle apparizioni in tv ed esibizioni di coppia, è da sempre molto riservata quando si tratta di parlare della sua vita privata e delle relazioni con altri uomini. A differenza dell’ex marito infatti, non ha mai voluto rendere pubblico un rapporto sentimentale, nè raccontandolo nelle interviste nè facendo scoprire qualcosa nei post social che condivide. Recentemente però l’artista ha deciso di fare qualche rivelazione, scoprendosi a Verissimo e raccontando qualche particolare su alcuni misteriosi corteggiatori.

Uno in particolare, con il quale ha avuto una relazione dopo la fine del matrimonio, amante delle moto e con il quale ha detto di essere stata in vacanza in Messico e poi in America, mete definite appositamente per cercare di sfuggire ai fotografi di gossip. Romina ha poi anche parlato del rapporto con i suoi figli e ricordato in particolare la figlia scomparsa Ylenia, e il dolore che vive ancora oggi tra ricordo e speranza, dicendo di avere intenzione di pubblicare alcuni dei testi che la ragazza scriveva e che definisce: “Intellettuale, coraggiosa ma riservata“.