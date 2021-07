Romina Power e Loredana Lecciso/ Voci sulla presunta lite: interviene Al Bano

“Non c’è nessuna zona sismica in casa Carrisi. Proprio ieri io e Loredana abbiamo festeggiato i 20 anni di nostra figlia Yasmine, non so come escano queste bufale”. Albano Carrisi commenta così le voci sul suo presunto allontanamento da Loredana Lecciso, madre dei suoi due figli minori Yasmine e Albano jr. (Bido), diffuse circa un mese fa dal settimanale Novella 2000. Nelle sue dichiarazioni riportate da Today, Albano mette in chiaro che non c’è stata alcuna ingerenza da parte di Romina Power nel loro rapporto, come invece si vociferava: “Romina è in vacanza qui, si è affittata un trullo tutto suo da un mese e mezzo e si sta godendo la sua vacanza in una pace eccezionale. Loredana non è andata da nessuna parte, era qui con me fino a poco fa”.

Da sempre innamorata della Puglia, Romina Power ci è tornata da sola nel giugno scorso. È possibile che lei e Al Bano si siano rivisti, mentre è del tutto improbabile che Romina abbia avuto contatti con Loredana Lecciso. Se è così, inoltre, vien da sé che quest’ultima non abbia avuto la reazione descritta nell’articolo: “Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli, esausta dopo mesi di tira e molla”, si legge ancora sul settimanale. Si diceva infatti che Loredana fosse ‘gelosa’ della rinnovata complicità tra Al Bano e Romina, che da qualche anno sono tornati a esibirsi insieme mettendo da parte i rancori del passato. Ciò, tuttavia, non ha minimamente influito su Al Bano, Loredana e sui loro due figli, che tuttora vivrebbero insieme nella tenuta di lui a Cellino San Marco.

Già in passato, in realtà, si era parlato di una presunta lite intercorsa tra Romina Power e Loredana Lecciso in cui le due sarebbero addirittura arrivate alle mani. Entrambe si trovavano a Cellino San Marco (proprio come in quest’occasione), e allora qualcosa (forse proprio l’eccessiva vicinanza) avrebbe fatto scattare la scintilla. Lo stesso cantante, in tempi recenti, ha dichiarato che sarebbe meglio che Loredana e Romina non si frequentassero, anche se non ha mai chiarito se il litigio sia avvenuto realmente oppure no.

