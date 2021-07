Romina Power/ “In Al Bano trovai spontaneità e genuinità”

Al Bano e Romina Power formano una delle coppie meglio riuscite del mondo dello spettacolo. Nonostante la loro separazione sul piano sentimentale, i due continuano ad apparire insieme per la gioia dei fan, come peraltro faranno stasera in occasione della messa in onda del concerto a scopo benefico Una voce per Padre Pio. Nel corso degli anni, la loro storia ha appassionato migliaia di spettatori di tutte le età, e in tutto questo tempo i due non hanno fatto altro che alimentare i gossip circa un loro presunto (e da più parti auspicato) ritorno di fiamma. Una delle apparizioni in tv che li ha visti più complici, ultimamente, è quella del 7 giugno 2019, data in cui entrambi sono stati ospiti della festa di compleanno televisiva organizzata per Pippo Baudo. Quest’ultimo è da sempre un loro amico comune, e – in occasione del suo 83esimo compleanno – i due hanno voluto omaggiarlo proprio con la loro reunion.

“Cosa ci hai trovato in lui?”, ha detto Pippo rivolto alla Power durante la trasmissione. Questa la risposta di lei: “Ho trovato la spontaneità, la genuinità, la… ruspanità. Ho trovato la Puglia e l’Italia condensata in un uomo”. La sua terra natale l’ha fatta innamorare prima ancora di lui: “Mi ricordava il Messico della mia infanzia, queste strade di terra battuta, le case bianche, la gente…”. Dopo aver cantato insieme Ci sarà, Al Bano e Romina rievocano insieme il momento del loro incontro. Era il 1967, e Romina ancora non conosceva le bellezze della Puglia e di Cellino in particolare. Si potrebbe pensare che nemmeno conoscesse il mare, dal momento che nella loro tenuta volle far installare una piscina. “Io detesto le piscine”, interviene Al Bano. “Con tante mare che c’è in Puglia, che mi vado a buttare in piscina? (…) Ma ho voluto rispettare anche le tue esigenze”.

Questo piccolo aneddoto dimostra come la provenienza diversa di Romina rispetto ad Al Bano abbia talvolta causato delle piccole incomprensioni. Per il resto, però, i due sono stati una coppia felice, almeno fino alla scomparsa della loro prima figlia Ylenia che ha avuto ripercussioni gravi anche sul loro rapporto. Sono diversi, in effetti, i lutti che Romina Power ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. L’ultimo è quello legato alla morte di sua sorella Taryn, che se n’è andata poco più di un anno fa lasciando un vuoto importante nella sua esistenza: “I miss you, Taryn”, ha scritto Romina sotto a un carosello di foto pubblicato giorni fa su Instagram. Nelle immagini, la vediamo felice al fianco della sorella in varie fasi della loro vita, dall’infanzia all’età adulta, in cui spesso hanno anche duettato insieme.

