Romina Power, ex moglie Al Bano/ Nuovo fidanzato?”io ne ho tanto di amore intorno…”

Romina Power è la ex moglie di Al Bano Carrisi, ma anche un cantante e personaggio televisivo molto amato dal pubblico italiano. La loro coppia ha fatto sognare milioni di italiani che si sono immedesimati nel loro amore, cantando le loro canzoni senza tempo. Purtroppo dopo anni d’amore e la nascita di quattro figli, la coppia ha deciso di lasciarsi. Una separazione dolorosa e forse mai superata per entrambi che, dopo tantissimi anni sono tornati ad esibirsi insieme sul palcoscenico facendo impazzire il pubblico italiano.

Proprio l’attrice e cantante, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato di quanto l’amore sia presente nella sua vita: “io ne ho tanto di amore intorno, i figli, i miei nipoti, i miei cani, i fan. I corteggiatori invece… con il passare del tempo invecchiando uno dovrebbe accontentarsi di più e io invece al contrario sono diventata molto esigente e quindi non è facile. In America qualche volta ho provato ad uscire con qualche persona ma era difficile anche arrivare a cena. Io non ho più pazienza, è finita. Per figli e nipoti, anche per i miei cani invece lo sono”.

Romina Power vive in Puglia: “si torna dove hai lasciato il cuore”

Figlia d’arte, Romina Power è nata dall’amore tra l’attore hollywoodiano Tyrone Power e Linda Christian. Due genitori che sono stati importantissimi nella sua vita, anche se l’Italia è da sempre nel suo cuore. Pur essendo nata in America, l’attrice è legatissima alla Puglia dove ha vissuto per tantissimi anni con l’ex marito Albano.

Una regione che ha nel cuore e dove ha deciso di trasferirsi: “sono stata in Puglia tanto tempo della mia vita, più lì che in California. Si torna sempre dove hai lasciato il cuore, ora l’hanno scoperta in tanti”. La Toffanin nel sentire nominare la regione Puglia ha stuzzicato la Power dicendole: “torni lì perché c’è il tuo ex”?”, ma Romina non si è tirata indietro nel risponderle dicendo: “da te non mi aspettavo questa domanda, torno perché sono innamorata dei profumi della Puglia, dei boschi e delle sue spiagge” .

