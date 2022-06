Romina Power/ “Il matrimonio con Albano? Niente può durare in eterno”

Romina Power e l’incontro con Albano

Romina Power è l’ex moglie di Albano Carrisi, ma anche una cantante, scrittrice ed attrice di successo. Il loro matrimonio ha fatto sognare milioni di italiani e, ancora oggi, sono tantissime le persone che sognano un loro ricongiungimento. Proprio il cantante de Nel Sole durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo parlando della ex moglie ha detto: “siamo come fratello e sorella!”. Che dire: una dichiarazione che non lascia speranze ai fans della celebre coppia musicale di tantissime canzoni di successo. Proprio la Power intervistata da Il Corriere della Sera ha raccontato quando ha conosciuto per la prima volta Al Bano.

“Il mio quarto film era Nel sole. Quando leggevo il copione vedevo scritto ogni tanto: “canzone di Al Bano”. Ma io non sapevo chi fosse” – ha raccontato l’attrice che ha poi aggiunto – “prima hanno fatto un provino cinematografico per vedere se Al Bano ed io, come coppia, eravamo credibili sullo schermo. Pare che piacessimo”.

Romina Power oggi: “Una hippie e un contadino andranno sempre d’accordo”

Romina Power deve tantissimo ai musicarelli con l’ex marito Albano Carrisi. “Nel sole è stato un successo strepitoso, non solo in Italia. Quando siamo andati a Teheran in Iran, nel ‘69, per un concerto che doveva fare Al Bano, c’era una folla esagerata all’aeroporto, neanche arrivassero i Beatles” – ha raccontato la scrittrice ed ex moglie di Al Bano. Non solo, ricordando quel periodo d’oro ha aggiunto: “noi sull’aereo ci guardavamo intorno per vedere chi ci fosse a bordo, non potevamo pensare che tutta quella gente era lì per noi. Poi ci hanno portati via di corsa da sotto l’aereo. Mia madre, che era rimasta dietro, era imbestialita perché lei neanche l’avevano riconosciuta”.

Nonostante tutto il successo e la notorietà però qualcosa nel loro rapporto privato si è rotto. “Questo non si sa. Ogni rapporto ha una parabola. Niente può durare in eterno, secondo me” – ha detto la Power parlando della fine del matrimonio con Al Bano anche se è convinta di una cosa “una hippie e un contadino andranno sempre d’accordo”. Troveranno sempre un punto d’incontro: la natura, l’amore per gli animali, per il canto delle cicale d’estate. E poi la musica, perché scrivevamo molte canzoni insieme, anni fa”.











