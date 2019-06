Romina Power operata al ginocchio/ Come sta la ex di Albano? I figli al suo fianco

Romina Power operata al ginocchio: ecco come sta

Romina Power ha fatto agitare non poco gli estimatori. La cantante in questi giorni, ha postato uno scatto su Instagram, mostrando solamente la mano che lasciava intravedere il classico braccialetto che si indossa dopo un ricovero ospedaliero. “Tutto bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”. Queste le parole utilizzare dalla ex moglie di Al Bano Carrisi, come didascalia all’immagine condivisa su Instagram che, dopo pochissime ore ha fatto il giro della rete, diventando virale e preoccupando i fan. Tra i commenti, anche le parole di Romina Junior, corsa immediatamente al suo fianco: “Love you mommy! Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”. Con loro c’era anche Cristel che a breve, la renderà nonna per la seconda volta. A distanza di alcune ore, notando anche l’allarmismo immotivato degli ammiratori, la Power ha postato un nuovo scatto mentre si accingeva a lasciare l’ospedale dopo un intervento.

Romina Power: “I miei figli Romina e Yari, che mi hanno sostenuta”

Ma come sta Romina Power? Visto il sorriso dello scatto postato su Instagram mentre la stavano dimettendo, pare che le cose procedano benissimo. “Lasciando la clinica Villa Margherita dopo l’intervento in Artoscopia al ginocchio”, ha scritto l’attrice, svelando quindi, di avere subito una operazione chirurgica. Successivamente la ex di Al Bano Carrisi, ha ringraziato di cuore “il prof Petrucci, il prof Cauti, il prof Alicicco, la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica”. Immancabile, il ringraziamento ai figli per essere stati sempre al suo fianco: “I miei figli Romina e Yari, che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale”. In moltissimi di seguito, si sono precipitati sotto i commenti per augurarle una pronta guarigione. Questo pomeriggio, durante il “The Best of di Domenica In”, ritroveremo anche la sua intervista con Mara Venier. Se non l’avete vista prima quindi, potrete rivederla proprio oggi, sulla rete ammiraglia di Casa Rai: contenti?

