Romina Power operata all’improvviso/ Foto choc dall’ospedale: “grazie dottori..”

Romina Power è stata operata oggi anche se non si conosce la causa che ha costretto la cantante a finire in una sala operatoria. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram dell’ex moglie di Albano Carrisi che ha pubblicato una foto in cui mostra il braccio con gli aghi e il bracciale dell’ospedale. “Tutto bene quel che finisce bene ! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”, scrive Romina Power mostrando il pollice in su per rassicurare tutti i fans. Al suo capezzale c’è la figlia Romina Junior che, sotto il post della mamma, commenta: “Love you mommy❤️ solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”.

ROMINA POWER IN OSPEDALE PER UN’OPERAZIONE: IL SOSTEGNO DEI FANS

La foto pubblicata da Romina Power ha immediatamente fatto il giro del web. I fans hanno così commentato il post della loro beniamina augurandole una pronta guarigione. Nonostante la curiosità di scoprire cosa sia accaduto sia tanta, i followers, almeno per il momento, stanno evitando di chiedere alla loro beniamina la causa dell’operazione. Romina Power, presumibilmente, trascorrerà i prossimi giorni in ospedale per poi tornare a casa ed osservare un periodo di riposo. Accanto a lei ci sarà sicuramente la figlia Romina, ma non è escluso che possa arrivare anche Cristel nonostante sia incinta del secondo figlio.





