Romina Power, quarantena con Al Bano/ “Dopo Amici 19 torno nella tenuta di famiglia”

Dopo la sua esperienza ad Amici 19, Romina Power è tornata a vivere la sua quarantena a Cellino San Marco, nella sua amata Puglia, proprio nella tenuta della sua famiglia. È stata lei stessa a renderlo noto in un suo recente post Instagram in cui ha voluto postare una foto bucolica che immortala un angolo di paradiso della tenuta di Al Bano Carrisi. L’intento del post, tuttavia, è un altro, ovvero quello di ringraziare Maria De Filippi per l’opportunità che ha dato a lei ed al suo ex marito e spiegare ai suoi follower il vero fine della loro partecipazione al talent show di Canale 5 che ha chiuso i battenti lo scorso venerdì. “Ora che è finita questa esperienza meravigliosa ad Amici, programma portato avanti, con coraggio e determinazione da Maria De Filippi per alleggerire la quarantena a tutte le persone che stanno a casa con difficoltà da giorni, vi posso dire alcune cose”, ha esordito Romina Power su Instagram. La sua partecipazione al programma è stata per lei “un grande onore” oltre che “un impegno di lavoro che mai avrei dissertato”. Questo perché, oltre a permetterglielo le stesse regole governative (il riferimento è al suo spostamento giustificato per ragioni di lavoro come previsto da decreto), “perché credevo nel suo scopo ultimo, per rispetto di un contratto e del lavoro della redazione, della genialità di chi l’ha diretta, per l’amore del pubblico, per l’aiuto anche minimo che avrei potuto dare con qualche risata alle persone a casa…”, ha aggiunto, nulla a che fare con il mero Dio denaro.

ROMINA POWER: DA AMICI 19 ALLA QUARANTENA NELLA TENUTA DI FAMIGLIA

Nelle parole di Romina Power emerge tutto il suo rispetto nei confronti di coloro che hanno voluto investire su di lei e sull’ex marito Al Bano Carrisi, coppia amatissima e che ha dimostrato di avere ancora un grande feeling sul palco. “Parlo della sottile intelligenza di Maria De Filippi e di una forma diversa di Aiuto per il pubblico, che con il nostro lavoro, volevamo offrire e abbiamo offerto”, ha proseguito la Power. Terminati gli impegni in tv, qual è il futuro di Romina? “Ora che i miei impegni lavorativi sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia, dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena”, ha spiegato, mandando un abbraccio virtuale ai suoi follower e invitandoli come sempre a restare a casa. Non sono mancati i commenti di coloro che hanno voluto ringraziarla per aver contribuito, insieme ad Al Bano, ad intrattenere con la loro bravura e simpatia in questo momento complicato: “Ci avete fatto divertire ed avete alleggerito la nostra permanenza a casa! Grazie”, scrive una follower nello spazio riservato ai commenti. I ringraziamenti sono giunti anche dal suo fan club ufficiale: “Romina e Al Bano GRAZIE! Voi si che siete garanzia di Successi e Ascolti Straordinari! Voi siete ciò di cui l’Italia ha bisogno, Voi siete il Nostro Paese…Voi siete il nostro Paese nel Mondo!”.





