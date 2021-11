Romina Power ricorda la figlia Ylenia Carrisi/ “Non smetterò mai di cercarti!”

Per Romina Power oggi è un giorno di grande dolore: 51 anni fa dava alla luce la sua prima ed amata figlia, Ylenia Carrisi, nata dal matrimonio con il cantante di Cellino San Marco, Al Bano. Dal primo gennaio del 1994 però, della giovane Ylenia si persero le tracce e per Romina Power ed il resto della famiglia iniziò un doloroso viaggio fatto di silenzi, speranze, rabbia ed oggi tenera nostalgia. In queste ore l’ex di Al Bano ha voluto condividere sul suo profilo Instagram una serie di post dedicati proprio alla sua amata figlia della quale non smette di ricordarne tutti i suoi lati più belli.

Già nei giorni scorsi, alla vigilia di quello che sarebbe stato il 51esimo compleanno di Ylenia Carrisi, Romina Power aveva condiviso un suo scatto quando, ormai ragazza, iniziava a muovere i suoi primi passi nel mondo della televisione. “Quando partecipavi a questa trasmissione, ( la ruota della fortuna) prima di uscire dicevi, “speriamo che i miei amici non stiano guardando!””, ha svelato la cantante, portando a galla un retroscena simpatico ed al tempo stesso tenero della figlia. Nelle passate ore, poi, un altro scatto di Ylenia nei panni di sorella maggiore, mentre tiene in braccio Cristel: “Sorella amorevole”, scrive ancora la madre.

Romina Power ed il ricordo della figlia Ylenia nel giorno del suo compleanno

Questa mattina Romina Power ha deciso di sfogliare l’album dei ricordi, pubblicando su Instagram una serie di immagini di Ylenia in diverse fasi della sua vita, insieme anche al papà Al Bano. Nella didascalia, la Power ha voluto aggiungere un pensiero: “51 anni fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Queste braccia di madre non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che senza di te è diventato vuoto di calore. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti”.

Ed ancora un ulteriore post Instagram, questa volta un video, con la scritta “Buon compleanno Ylenia”, nel quale scorrono le immagini della primogenita. Nella didascalia solo un: “La mia dolcezza”, accompagnata dall’emoji di un cuore rosso. Tra i commenti ai vari post, anche quello del fratello Yari che ha voluto postare un semplice cuore in ricordo della sorella mai dimenticata.

