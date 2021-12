Romina Power vs Selvaggia Lucarelli “Donna stupida”/ Lei replica “Gelosa di Al Bano…”

Selvaggia Lucarelli resta al centro delle polemiche. La più recente è quella con Chiara Nasti, ma nelle ultime ore è finita lei nel mirino di un noto personaggio tv. Si tratta di Romina Power, che si è scagliata contro la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle per il commento riservato ad Al Bano durante la sua esibizione al dance show. Eppure, non è chiaro cosa abbia davvero provocato lo sfogo dell’ex moglie del cantante, visto che non c’è stato alcuno scontro tra Selvaggia Lucarelli e l’artista. Sta di fatto che su Instagram ha pubblicato una foto di Al Bano a Ballando con le Stelle e la seguente didascalia: «Last night Lucarelli was very cheeky and disprectful with you… Silly woman».

Selvaggia Lucarelli vs Chiara Nasti/ “Spaventa follower su vaccino ma non dice che…”

Tradotto vuol dire: «L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te… Donna stupida». L’unico possibile riferimento è allo scambio che hanno avuto, nel quale il cantante di Cellino San Marco ha detto a Selvaggia Lucarelli: «Selvaggia, sembri meno selvaggia con quei capelli». E lei ha replicato: «Ti piacevo di più in versione Romina».

Selvaggia Lucarelli frecciatina a Raimondo Todaro/ Al suo addio: Stappato lo spumante

SELVAGGIA LUCARELLI REPLICA A ROMINA POWER…

Questo è bastato a scatenare la furia di Romina Power? La stessa Selvaggia Lucarelli è apparsa sorpresa di fronte a queste parole, che per lei hanno una sola spiegazione: «Sfacciata, irrispettosa e stupida… Addirittura! Deve essere la gelosia», il commento lasciato al post. La reazione ha stupito tutti, visto che c’era stato uno scambio ironico. Ma forse quel riferimento diretto a Romina Power non è piaciuto alla diretta interessata, che forse non voleva essere tirata in ballo?

E forse si è pure pentita di aver attaccato la giornalista, visto che poi il post è sparito dai suoi account social. Infatti, su Instagram l’ultimo pubblicato risale a due giorni fa ed è un video della partecipazione della figlia Romina Power jr a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Dal mistero del motivo della sua arrabbiatura al giallo del post cancellato: un caso sempre più intricato…

Morgan e Selvaggia Lucarelli: perché si sono lasciati?/ "Non cerco le persone..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA